Los grupos coreográficos del Carnaval de Tenerife viven su festival

Color, coreografías muy trabajadas, música elegida con mucho detalle y entrega. Sobre todo entrega. El Festival Coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sirvió este domingo para que niños y grandes mostraran ante sus familias lo que llevan ensayando durante meses. No lo hicieron por un premio y eso rebaja la tensión de cualquier certamen. Aman su fiesta y así lo demostraron, con creatividad y ganas de pasarlo bien.

La gala estuvo presentada por Lali Gómez y Rubén Mesa, un joven ciego al que nada le impidió conseguir que el público se entregara al máximo. Para él un evento de estas características se vive "escuchando y sintiendo el Carnaval", como lo hacen, al final, todos los carnavaleros. Unas 4.400 personas disfrutaron del espectáculo, una cantidad variable en función del grupo que actuara, que se prolongó durante casi tres horas.

Los primeros en hacer aparición sobre el escenario para romper el hielo en el Recinto Ferial fueron los 35 componentes de la Agrupación Coreográfica Infantil Are The Pump. Dirigidos por Tamara Afonso lucieron su fantasía El arte de bailar, nuestro estilo de vida. Demostraron que los meses de ensayo tienen sus frutos. Mucha coordinación con movimientos marcados. Directamente desde Santa Clara, el grupo Crew of dreams y sus casi 60 integrantes desplegaron sus coreografías ante el público. Capitaneados por Besay Alberto Marrero López dejaron claro que sus niños y jóvenes nada tienen que envidiar a los bailarines profesionales. Los globos de su afición en la grada no pararon de moverse durante los minutos que se prolongó su coreografía.

Los 25 componentes de Funkyguachi lucieron sus mejores galas gracias a su fantasía De Rio a Bogotá por el camino me encontrarás diseñados por Lito Díaz. Aunque la mitad de sus miembros iban de negro, brillaron sobre un Recinto Ferial que se mostró entregado en todo momento y la variedad de temas que escogieron no dejó indiferente a nadie. El Club Deportivo Odali, dirigidas por Davinia Pérez, llegó como un auténtico batallón al escenario. Sus 60 integrantes dieron lo mejor de sí. Su fantasía, Del mar al Carnaval venimos a bailar, les ayudó a mostrarse perfectamente coordinadas visualmente, perfectas en su interpretación.

El grupo Moana, desde Puerto de la Cruz y con Sabroso pa´ tu boquita, trajeron hasta Santa Cruz el Caribe, temática del Carnaval durante 2017. Utilizaron ritmos latinos que supieron enlazar con dinamismo. El tocado que lucían no les impidió darlo todo. Las 34 componentes de Tenerife Dance Proyect mostraron su coreografía con acrobacias incluidas. Separadas por grupos (y por colores) supieron entretener con su interpretación justo cuando se alcanzaba la mitad del festival. El público no perdió interés en ningún momento.

Desde el Barrio de La Salud, las 25 integrantes de Crazy Dancer dejaron claro que son capaces de interpretar temas actuales con música latina, con cambios ágiles entre temas y sin perder nunca la elegancia que su fantasías, No soy tu mamá, les proporcionó. Al hacer aparición sobre el escenario el grupo Bohemios no dejó nada a la improvisación. Los años (desde 1971) sirven para lograr experiencia. De piratas como Perlas del Caribe no defraudaron a afición ni tampoco al resto de los presentes.

El casi centenar de miembros de la Agrupación Coreográfica Infantil Loli Pérez pusieron el toque dulce a la tarde. Azúcar fue el título de la vestimenta que presentaron ante el público, a las que ayudó la iluminación. Baile original y con mucho dinamismo. Azahar, también con Sabor a Caribe, bailaron demostrando que tienen mucho trabajo detrás.

Una situación idéntica vivieron los miembros de Echeyde, también con traje con alegoría a la temática caribeña. Al ser un grupo tan grande ocuparon la prácticamente todo el escenario y arrancaron todos los aplausos posibles.

Los 30 bailarines de Wild Dance tampoco defraudaron. Con batucada y escenografía comparsera se movieron todo lo que pudieron sin descanso animando el final del festival. Yu-Funk, con más de 100 integrantes, cerró la tarde. Los de Yurena de la Rosa levantaron de sus sillas a todo el público. Un final de fiesta a lo grande.