Fiestas prescinde del periodista Gonzalo Castañeda para el jurado de las murgas

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, telefoneó este domingo al periodista tinerfeño Gonzalo Castañeda para comunicarle que se queda fuera del jurado del concurso de murgas adultas, que comienza este lunes. La razón es que dos de las murgas participantes, Triqui Traques y Los Bambones, han presentado un escrito de recusación contra Castañeda.

El locutor, que es director del programa El grillo, de Canal 4, colgó un comunicado para dar su versión de los hechos. Esto dice la nota de Gonzalo Castañeda:

"Acabo de recibir la llamada de la concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife informándome, después de mi anuncio como miembro del jurado del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que la murga Triqui Traques alude a una relación con la murga Los Bambones para recusarme (según la comisión de fiestas) y Los Bambones aluden una enemistad manifiesta con ellos. Aportan un audio en donde lo que hago es, en el ejercicio de la libertad de expresión, contestar a un comentario desafortunado que su director Primi lanzó en las redes sociales. Por cierto, es un hombre que siempre ha presumido de encajar deportivamente las diferencias y las críticas".

"Todo un disparate, una me recusa por amistad con otra y esa otra por enemistad con ellos... Supongo que Primi espera tener en el jurado a personas que después suban a tomarse una copa a su local y celebrarlo con ellos, como ha pasado en dos ocasiones y de lo que tengo videos y fotos, o que se vaya con ellos a desayunar al Conipa como también ha pasado".

"Qué pena que estos grupos que nacieron y vivieron en una época de represión y lucharon contra ella, ahora la ejerzan, vetando y recusando a alguien por haber opinado diferente en algún momento. Espero que no se les ocurra hablar de libertad de expresión, de saber encajar las críticas, de represión o abusos, porque la credibilidad se la han dejado en este acto. Yo seguiré con la mía defendiendo lo que no considero justo, denunciando los atropellos al más débil y hablando alto y claro de lo que sé, y por supuesto seguiré invitando a mi programa a quien no opina como yo para que enriquezca a quien me escucha o me ve. Feliz Carnaval y Mucha suerte a Todas", concluye el comunicado.

Fiestas busca ahora a un sustituto para el jurado del Concurso de Murgas Adultas.

El concurso de las murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará en el Recinto Ferial y que arrancará este lunes con la primera fase, ya tiene jurado tanto para la categoría de interpretación como de presentación.

De esta forma, el apartado de interpretación será valorado por Yaiza Díaz, presentadora de informativos de Televisión Canaria; José Domingo Méndez, redactor del periódico El Día; Juanfree Batista, humorista; Adriana Zalma, componente de Jóvenes Cantadores y corista profesional en el musical Jesucristo Superstar; María José Torres, soprano, y Nacho Kalima, cantante del grupo Kalima y Solfatara.

Para el apartado de presentación, con el que se elegirán a los mejores disfraces del Carnaval de 2017, el jurado está formado por Noemí Torres Méndez, diseñadora de moda; Myriam Cruz, directora artística de cine y empresaria, y Olivia Spireti, diseñadora de vestuario escénico y bloguera de Que vienen curvas.

Fases y final

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este lunes la primera fase de las murgas adultas y será a partir de las 20:30 horas cuando laos grupos críticos Las Noveleras, Triqui Traques, MasQlocas, La Traviata, Los Chinchosos, Ni Pico- Ni Corto y Los Jocikudos harán su aparición sobre el escenario.

La segunda fase tendrá lugar el martes y en ella mostrarán su repertorio Ni Muchas Ni Pocas, Los Bambones, Las Marchilongas, Tras con Tras, Burlonas, Los Zeta-Zetas y Los Trapaseros desde el Norte.

La tercera fase se celebrará ya el miércoles y en ella intervendrán Los Desbocados, Los Diablos Locos, Las Klandestinas, Los Trabas, Las Triquikonas, Los Que Son Son y Los Mamelucos.

La gran final tendrá lugar el sábado 11 de febrero, a partir de las 19:30 de la tarde, también en el Recinto Ferial. Para este acto ya no quedan entradas(ni bonos) tras agotarse en pocos minutos en su venta a través de internet.