Los Retorciditos y Rebobinados salvan la segunda fase de las murgas infantiles

A la segunda fase del concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz le volvió a costar llenar el Recinto Ferial, pero la actuación de Tiquis-Miquis, Rebobinados y Los Retorciditos se lucieron ante un público entregado. La crítica al sistema educativo y el abusivo uso de las nuevas tecnologías fueron los temas que centraron las intervenciones de estas agrupaciones de pequeños durante las actuaciones de Paralepípedos, Carricitos, Tiquis Miquis, Rebobinados, Retorciditos, Pita Pitos y Los Rebeldes. El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife fue llenándose muy poco a poco, desde las 19:00 horas del jueves, para contemplar la actuación de las siete murguitas que se lo jugaron todo en sus 30 minutos. Aunque se acabaron reuniendo unas 1.800 personas en esta enclave chicharrero, costó que se completara el aforo. "¡Esto sí que es un pedazo murga!", fue el grito más repetido durante la noche por parte de las entregadas aficiones que en algunos casos, como durante la intervención de Rebobinados, se encargaron de completar la actuación de las agrupaciones. Así, la advertencia que se podía escuchar desde megafonía para evitar que los asistentes se subieran a las sillas no surtieron mucho efecto en algunos instantes de la velada. Infantilmónica Paralepípiedos. Los miembros de la Infantilmónica Paralepípedos fueron los encargados de romper el hielo en la noche del jueves y se comprometieron a pasar "los mejores y más intensos 30 minutos" de sus vidas. En su primer tema, El orfanato, realizaron un repaso y una dura crítica de la reforma educativa y los 40 integrantes de esta pequeña murga lamentaron la pérdida de los juegos tradicionales a favor de las nuevas tecnologías. "Somos niños y queremos crecer, mi infancia no puedo perder", fue el resumen de este primer tema que sonó en el Recinto Ferial. Los náufragos fue el segundo tema que interpretaron y en él realizaron un guiño al tema del Carnaval 2017, el Caribe, y reivindicaron su condición de niños en la fiesta chicharrera. Los Carricitos. Los integrantes de la murga del barrio de La Salud llegaron al escenario ataviados como espantapájaros, con su fantasía Espantando cualquier mal que ya llega el Carnaval. La agrupación cumple 25 años este Carnaval y lo celebró alzándose como los auténticos defensores de la fiesta chicharrera gracias a su primer tema. Durante su intervención pidieron a los adultos que se dediquen más a sus hijos para que estos no tengan que criarse solos. "Entrar en el cine es una pasta", añadieron Los Carricitos, solicitando un precio más bajo para las entradas de cine. La murga también realizó su crítica al sistema educativo y a los gobernantes que deben realizar los cambios en este ámbito. Así, llamaron a la movilización para modificar todo aquello que no les convence del sistema educativo. "Yo no pido que me regalen el aprobar, pero esto es muy duro y complicado. No puedo más", resumieron Los Carricitos antes de entonar su despedida y salir del escenario. Los Tiquis-Miquis. Como si de un Principito pequeño se tratara salieron los 36 integrantes de la murga Tiquis-Miquis ataviados como el personaje de Antoine de Saint-Exupéry. En su primer tema hicieron un homenaje a las Costumbres nuestras a ritmo de folías. El repaso por las bondades de las Islas llevó a que los pequeños murgueros solicitaran un mayor cuidado de los espacios naturales del Archipiélago, sin olvidarse de dar todos los detalles de la vestimenta tradicional canaria en lo que pareció ser una clase de tradición isleña. En su segundo tema, Hermano menor, los Tiquis-Miquis relataron en clave de humor la experiencia de ser el hermano mayor que, como ellos mismos reconocieron, es una experiencia sin igual porque "la familia es siempre lo más importante". Rebobinados. La murga del barrio de El Sobradillo mostró su curiosidad con el primero de sus temas I don't understand, I don't understand? pues yo eso no lo entiendo. La agrupación tuvo una de las aficiones más entregadas, que se encargó de ocupar la parte delantera del escenario completando con sus vítores la intervención de Rebobinados. La fuerza que mostraron los pequeños murgueros se completó, incluso con un mannequin challenge al más puro estilo canario. El cuidado de las mascotas y la accesibilidad en los parques públicos completó su primer tema. Concluyeron su intervención con un recorrido turístico por Santa Cruz Park, desde "la atracción del miedo del barrio de El Toscal", hasta la montaña rusa de la carretera de Taganana. Su brillante actuación culminó con un muestra de cariño a cada uno de sus padres, que también se subieron al escenario gracias a las fotografías que portaron cada uno de los integrantes de Rebobinados. Los Retorciditos. Los Retorcidos demostraron que están Locos por el Carnaval gracias a su fantasía, que imitaba a un cochito loco de las atracciones de feria y en el que no escatimaron en detalles puesto que incluso contaban con un sistema de iluminación. La murga tuvo una directora muy joven, la hija de Francisco Javier Conde, el director oficial, quien no dudó en cederle su puesto a la pequeña durante buena parte de la intervención de la agrupación de menores. La vida es un sonido fue el primero de los temas que interpretaron tras el pasacalles y en él relataron su amor por el Carnaval. TLP (Tenerife Lan Party) fue el segundo tema de Los Retorciditos donde dieron a conocer esta fiesta tecnológica que cada mes de julio se celebra en el Recinto Ferial. Pita-Pitos. La murga Pita-Pitos llegó al escenario para homenajear la película de dibujos animados Up! con su fantasía, Les enviaré una postal desde las cataratas Paraíso. Con su primer tema, No hay mayor satisfacción, mejor comida y mejor digestión, transformaron su indumentaria y se calzaron una mesa frente a ellos para disfrutar de un variado menú. Lamentaron el sufrimiento de los niños con padres separados, el sistema educativo y la sanidad pública con esta primera canción. Su segundo tema conllevó otro nuevo cambio de vestuario que convirtió a los integrantes en miembros de un coro de gospel, en la que destacaron el talento que existe en las Islas. "¡Somos felices creciendo a nuestra manera!", entonaron antes de abandonar el escenario. Los Rebeldes. El plato fuerte de la noche llegó en el último momento con Los Rebeldes -durante el pasado Carnaval la agrupación obtuvo el segundo premio de Interpretación y el segundo de Presentación- que lucieron la fantasía El guardián del bosque de los sueños. La parodia fue el primer tema interpretado por la murga infantil y en él pidieron "una ciudad para que un chicharrero pueda disfrutar". Asimismo, realizaron un canto por el esfuerzo de cada uno de los murgueros que cada año protagonizan largos meses de ensayo para subirse al escenario del Recinto Ferial con la llegada del Carnaval. En Una tropa rebelde los pequeños se declararon "ciudadanos del mundo" y dieron todo su apoyo a los niños que sufren cáncer, así como aquellos cuyos padres están divorciados. Por último, Los Rebeldes, ataviados con unos pantalones de camuflaje que imitaban el uniforme del Ejército no dudaron en pedir que se pare de emplear a niños soldados en las guerras antes de entonar su despedida y poner fin a la velada en el Recinto Ferial.