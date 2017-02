"La obsesión por los premios hace que todas las murgas vayan a lo mismo"

Pedro Mengibar ha tenido la suerte de vivir el concurso de murgas desde todos los ángulos y prismas posibles: componente, director, comentarista de radio, gerente de Fiestas... Así que conviene prestar especial atención a todo lo que dice. "No hay ningún espectáculo en el mundo donde se consiga mantener la tensión del espectador por más de tres horas", esgrime. Y ese argumento ofrece para proponer que la final se reduzca a seis.

Este año afronta el concurso desde la perspectiva de letrista. Mengibar ha hecho un ímprobo trabajo para Triqui Traques a petición de José Castilla, su presidente. "Lleva varios años pidiéndome que me sume. Y esta vez he dicho que sí. No he compuesto ningún tema íntegro pero me comprometí a coordinar el repertorio y ayudar a los demás a enfocar las ideas. No sé si Triquis gustará más o gustará menos, pero las letras tendrán mucho contenido", anuncia.

Lo que Mengibar lamenta es que "desafortunadamente se asocie la marca de esta murga solo al humor, por temas como La posesa o La piscina, cuando en una trayectoria de 50 años ha habido margen para otros muchos recursos". Según recuerda, Triquis sobresalía antes en otras facetas muy distintas. "Y ha tenido un sinfín de estilos, tantos como letristas ha tenido". Pedro se adentró en el mundo de las murgas en 1979 porque el hermano de su cuñado le llevó al local de Lengüines. "Fíjate lo que ha cambiado este género, que por aquel entonces para convencerme me dijo: tienes que venirte, que en una canción hasta decimos tetas y todo". Al día siguiente, Mengibar ya estaba en la fila. En su periplo como murguero hasta creó un grupo, la histórica formación Los Trasnochados. "La hice a mi imagen y semejanza", dice. No obstante, donde más años estuvo es en los Triquis, con los que vuelve a colaborar tras un largo paréntesis. "Es que me he topado con personas a las que el ego les ha podido", responde para explicar su ausencia durante algunos años.

"Las letras de antes y ahora no tienen nada que ver", dice. "Las que se escuchaban en la Transición, que escribían Mingorance, los Chichiriviches o los Triquis de sus orígenes... son muy distintas a las de ahora. En estilo, en voces y en pulcritud a la hora de elegir los temas y los enfoques. El concurso ha evolucionado sustancialmente", concluye. Nostálgico, Mengibar asegura que prefiere las finales de antaño "porque había una mayor variedad". "Los grupos mantenían su identidad y había estilos muy bien diferenciados. Singuangos, Trasnochados y Mamelucos presentaban concepciones absolutamente diferentes, a cada cual más apasionante, y el certamen era mucho más enriquecedor. Ahora, la obsesión por los premios hace que las murgas vayan todas a lo mismo. Todas cantan a voces, todo son popurrís, todas buscan el hilo conductor, todas buscan interactuar, todas buscan intentar levantar a la plaza. En definitiva, ir a por un cartón", concluye.