Los Castorcitos ganan otra vez

Estaba claro. Los pequeños de Los Castorcitos se hicieron el viernes por la noche con el primer premio de Interpretación del concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el Recinto Ferial. Y, sin duda, fue un galardón más que merecido, tras una actuación estelar protagonizada por los niños de este grupo, que repiten esta posición en el pódium por segundo año consecutivo. El segundo premio de Interpretación fue para la murga infantil Los Rebobinados, y Los Rebeldes (segundo de Interpretación en 2016) lograron el tercer puesto. Guachipanduzy consiguió un accésit, al igual que el año pasado.

En cuanto al apartado de Presentación, que valora el mejor disfraz, ganó otra vez la murga Los Retorciditos. El segundo premio fue para los componentes de Los Rebeldes y el tercero para Los Distraídos. Los Mamelones, con su fantasía Desde Hamelín, Los Mamelones con sus canciones y sus ratones, consiguieron un accésit. El veredicto del jurado se conoció cinco horas después de que comenzara el concurso, cuando el reloj ya marcaba las doce y cuarto de la noche. En el público, más de 2.000 personas.

Pero antes tuvo lugar la tercera fase de este concurso, en la que actuaron Lenguas Largas, Mamelones, Frikywiky´s, Raviscuditos, Cabito, Castorcitos y Bambas, de la que se ofrece a continuación una amplia crónica. Brillaron con luz propia Los Castorcitos y Los Mamelones. El resto de grupos pusieron todo su cariño sobre el escenario, aunque fallaron las voces y algunas letras.

Los Lenguas Largas. Los pequeños de Lenguas Largas, murga infantil que ensaya en el Mercado de la Salud, apostaron este año por la crítica. Con su primer tema, Gastón Cabezón, utilizaron al villano de la Bella y la Bestia para sacar de su cabeza distintos elementos, como una moneda, una trompeta y una sardina, para criticar lo cara que es la feria del Carnaval, pidiendo unas atracciones para niños y "no para millonarios"; que haya "malos rollos" entre las aficiones de las murgas adultas; y la falta de un "Entierro de la Sardina infantil", porque "los niños también sentimos pena cuando se acaba el Carnaval". Con su segunda canción, Recoge la habitación, agradecieron a sus padres lo mucho que los cuidan, aunque a veces sean un poco "pesados". Lucieron una original fantasía, denominada Un paseo por Venecia.

Los Mamelones. Los componentes de Los Mamelones, murga que ya lleva 37 años en el Carnaval, trajeron hasta el escenario del Recinto Ferial, con su primer tema, los Juegos Municipales, criticando que no se apueste por la lucha canaria y otros deportes tradicionales, y la carencia de instalaciones deportivas en los barrios del municipio. Con el "tute" tuvieron un momento estelar en la canción, levantando al público, pues los niños aseguraron que ellos "en eso son campeones, por el tute que les dan los profesores con tanta tarea". En su segundo tema recordaron a El típico de Santa Cruz, para hacer un repaso por la sanidad y la educación en Canarias, y para denunciar también el acoso escolar. "Queremos que lo típico sea soñar y jugar en el parque", cantaron. En voces estuvieron geniales y lucieron la fantasía Desde Hamelín, Los Mamelones con sus canciones y sus ratones.

Los Frikywiky´s. La murga infantil Los Frikywiky´s, que ensaya en la Asociación de Vecinos 26 de Mayo, ofrecieron un primer tema titulado Soy un niño, escúcheme de una vez con el que lamentaron que en la actualidad las nuevas tecnologías hayan dejado en el olvido los juegos de toda la vida, porque "ya no salimos ni de casa porque estamos con el móvil o la consola". También aprovecharon para solicitar a los profesores que "manden menos tarea, que también queremos jugar"; al Ayuntamiento, más parques infantiles, y a los adultos, más cariño y atenciones. Con la segunda canción, Mi madre cuando me castigó, la tele me absorbió, criticaron los programas que hoy se ven en la televisión y pidieron "dibujos animados como los de antes". Los niños de esta murga, que lució la fantasía De tantos cómics que leí, en un payaso me convertí, también indicaron que hay que "jugar más y ver menos tele". Asimismo, soñaron con algún día ganar el concurso, "como lo lograron el año pasado los Castorcitos, después de muchos años de trabajo y ensayo".

Raviscuditos. Los componentes de Los Raviscuditos, murga infantil que ensaya en Tacoronte y que lució la fantasía Con tanto fantasma suelto..., ofreció con su primer tema Espinitas pendientes de sacar este año se las voy a cantar, con las que también criticaron que las nuevas tecnologías "hayan acabado con los juegos de siempre"; el acoso escolar, y que Santa Cruz siga sin su Museo del Carnaval, entre otros asuntos. Con su segunda canción, en la que estuvieron un poco más desafinados, seguramente por los nervios, pidieron apoyo al fútbol femenino y que "regresen y se respeten las tradiciones".

El Cabito. Los pequeños de El Cabito, murga que ensaya en la calle El Clavel, en Santa Cruz de Tenerife, cantaron un original primer tema titulado Cara o cruz, con el que hicieron un repaso por distintos asuntos, como la Educación, sacando un notable en afinación. Con su segunda canción, Mi armario del Carnaval, los componentes de El Cabito buscaban disfraces para disfrutar de la fiesta, quedándose finalmente con los de Policías y Bomberos, para así hacerles un motivo homenaje. A los primeros, por "cuidar de nosotros de noche y de día", y a los segundos, por "arriesgar su vida por salvar la nuestra y nuestros montes". Lucieron una original fantasía, denominada Los duendes del bosque de las flores llenan el Carnaval de colores.

Los Castorcitos. Los niños de Los Castorcitos, que lucieron la fantasía denominada De camino al Carnaval ese duende encontrarás, subieron y salvaron, sin duda, con su actuación el nivel de la tercera fase del concurso. Sus voces y afinación, y la originalidad de sus letras los convirtieron en los mejores de la noche. Con su primer tema realizaron una Exposición de Maquetas para aprobar una asignatura del cole, con las que construyeron un hospital "digno"; un colegio "mejorado"; un lugar en el que los niños disfruten del ocio y de la cultura para no tener que "acabar siempre en el Meridiano"; un albergue en el que se atienda a todo el que no tenga recursos; unas islas en las que no falte el trabajo ni las oportunidades, y el ansiado y prometido Museo del Carnaval. Con su segunda canción, Recortando y recortando acabé innovando, criticaron, utilizando los periódicos, al Organismo Autónomo de Fiestas de la capital por "recortar las parodias sobre el escenario del Carnaval"; por los "fallos" en la venta de entradas de los concursos en internet, solicitando que "estas sean gratis"; por no celebrar el concurso de murgas infantiles durante los fines de semana, o por no tener local de ensayo. También aprovecharon para lamentar que ya no se utilicen disfraces ingeniosos para salir a la calle.

Los Bambas. Esta murga infantil que ensaya en La Laguna hizo un recorrido con su primer tema, ¿Y tú en qué bando estás?, por los juegos "de antes", y una comparación de generaciones. Aprovechó también para echar de menos los "Carnavales en los que las calles no estaban llenas de chiquillos y de mayores borrachos". Con su segunda canción, Nunca cures mi locura, ofrecieron su particular visión de la realidad. Durante su interpretación también hubo tiempo para exigir que en los centros escolares se le dé importancia a la "historia de Canarias" y para cantar contra el abandono de animales.