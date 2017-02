"Las murgas masculinas han bajado su nivel y las femeninas lo han subido"

Ya es Burlonas una de las murgas con un estilo más identificable en el concurso de Santa Cruz. Fiel a su espíritu crítico y combativo, el plantel de Adela Peña promete seguir avanzando "en la misma línea, pero con un toque algo más comercial". Cuenta la directora que el grupo es heredero y se siente orgulloso del trabajo realizado años atrás por Clónicas, donde está su raíz, pero matiza a continuación que ya tienen su propia impronta.

"Es verdad que formamos la murga porque Raquel García decidió cerrar Clónicas y no nos identificábamos con ningún otro grupo. No es lo mismo, pero partimos de la misma base", apunta Peña, quien en un principio no quiso para sí la responsabilidad de la batuta. "No me apetecía, pero al final acepté por decisión de las demás componentes. Salí yo al frente de la murga al primer año y las sensaciones fueron buenas. Ahora, tiempo después, pienso que fue la mejor decisión que podía haber tomado", añade.

Adela forma parte del grupo que lleva el timón y toma las decisiones más importantes. "Somos Amelia, Raquel y yo, que siempre seis ojos ven más que dos. Y hemos logrado llevar a la murga al estilo que queríamos desde el principio", destaca.

"Somos una murga bastante crítica, pero sin renunciar a otros recursos como la ironía. A lo mejor no somos tan directas como era Clónicas. Y hemos procurado aportar frescura y traer innovación", dice sobre los ingredientes con los que han formado el repertorio de argumentos para este año.

"Sí considero que en 2016 estuvimos puntuadas por debajo de lo que merecíamos, pero no nos obsesiona la final. Lo que nos importa es pasar mereciéndolo. Lo que no me gustaría es superar el corte sin que fuese lo justo", sugiere.

La jefa de Burlonas se muestra feliz "porque la gente escucha y atiende" a lo que esta murga canta. "Creo que gustamos y que el público reconoce el trabajo que hay detrás de cada una de nuestras actuaciones", remarca Adela, quien ha querido dar un paso más a cada Carnaval y cada concurso que pasa. "No queremos ser un periódico con música, sin más. Pretendemos otra cosa. Y particularmente este año estamos muy orgullosas con los cuatro temas que llevaremos al escenario".

Sobre el certamen, su diagnóstico es pesimista. Dice Peña que ve el concurso "cada vez más flojo" y que los grupos "han llevado a menos el nivel de forma exagerada". "Mientras las masculinas han bajado, las femeninas han subido bastante. Pienso que es un error optar por formar nuevas murgas. Hay grupos que se quedan cojos por falta de componentes y aún así deciden salir. Para mí, hay quienes no tienen recursos suficientes para poder salir en condiciones. Y eso, te empobrece el concurso", dice sin rodeos.

Burlonas, en cambio, goza de buena salud. No hay mejor indicador que la incorporación de 26 nuevos componentes. "Es una excelente señal", precisa la directora, partidaria de un pique sano. "Sobre las tablas del Recinto, todas somos rivales. Ahora bien, cuando estamos fuera o en la calle, las murgas somos amigas. Por ejemplo con Triquikonas tenemos muchísima afinidad", concluye. Antes, avisa de que prefiere mantener la final a siete. "Porque me pongo en el pellejo del público o del jurado".