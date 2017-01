"Me da rabia que haya murgueros que sugieran una final solo a cinco o seis"

"Me da rabia que haya murgueros que sugieran una final solo a cinco o seis"

"Y al ver la Cabalgata Anunciadora y ver frente a mí las murgas desfilar, yo decidí montar la mía y participar". Cuenta su propia historia el pasacalles de Tras con Tras, sin duda uno de los más entrañables y reconocibles del concurso. Detrás de estas líneas, la particular singladura carnavalera de Melca Barrera, inasequible al desaliento y ya con 23 concursos a sus espaldas. Parece que fue ayer cuando "con dieciocho recién cumplidos" se apuntó en Ni Picas, su único grupo antes de fundar su murga de hoy, sin discusión una de las más combativas. Eso sí, también de las que mejor cae. "Creo que no tenemos enemigos", sugiere la jefa, una de las directoras más veteranas del certamen.

"Fue en el 95 cuando nos reunimos por vez primera para fundar Tras con Tras, donde me ha tocado hacer de todo. Primero como componente, luego como directiva y, a continuación, como presidenta y también directora", afirma. Lejos de quejarse de tantas responsabilidades y ocupaciones, remarca que "esto es una afición y una pasión". "Supone sacrificios porque al ser presidenta no desconectas en todo el año, pero ir a ensayar es un placer", añade.

"Estar en la murga me ha dado amistades para toda la vida. Incluso las de muchas niñas que dejaron de salir pero siguen yendo a nuestras presentaciones y ensayos de puertas abiertas", aduce Barrera, un torbellino de optimismo. Su discurso contagia: "Esto es como estar en un equipo de fútbol. Si quieres ganar, tienes que entrenar; aquí, si quieres llegar lejos, hay que ensayar".

Su testimonio es el de una enamorada del Carnaval. Y del concurso. De ahí que le duela especialmente que algunos murgueros notables esgriman que "mejor una final a cinco o a seis". "Te da rabia que lo diga gente que sabe bien lo que supone estar en un grupo todo el año, ensayando y trabajando por mejorar. Si quitan plazas de la final, es como si poco a poco te estuviesen recortando también las ganas", lamenta. Ahora bien, nada detiene su entusiasmo. "El propio pasacalles lo tenemos desde 2000, que fue cuando nos lo hizo Cristo Casas, y para mí simboliza a la perfección lo que significa una murga".

Así, Melca se afana cada año en cuidar no solo los temas y las voces, sino también la imagen y la vestimenta. "Procuramos elegir bien las telas y la costura, que la calidad y la mano de obra se pagan. Los últimos años hemos apostado por innovar: en 2016 fuimos de pintoras y la semana que viene, de exploradoras", cuenta.

En cuanto al repertorio, revela que hay un tema que no han compartido casi con nadie y que podría darles un salto de calidad respecto a los años anteriores. "Tengo la ilusión, la confianza y el pálpito de que podemos estar en la final. Las chicas han compactado bien las voces, este año somos 55 y con Cristo hemos podido trabajar bien". En todo caso, Melca se muestra dispuesta a cualquier cosa por un puesto con las mejores. "No sé si acercarme a un bambón, a ver si se me pega algo o si nos prestan su pócima mágica para pasar siempre", bromea.

"Decir que paso del concurso es mentira. Es una ilusión que tengo todo el año. Pero cuando veo cosas que no me gustan, me da rabia", repite Barrera, que ha sido testigo en primera persona de los tiempos más difíciles para Tras con Tras. Pero que también ha paladeado los más especiales. "Hasta cuatro veces pasamos a la final, pero claro... cuando pasaban ocho y hasta nueve grupos. Entonces sí, superaban el cruce la mitad más una. Ahora, ni de lejos", distingue.

Lo que sí agradece "es que siga habiendo murgueros de verdad, que van a la grada y escuchan todos los temas de todos los grupos". Es la forma de entender el certamen y el Carnaval que tiene Melca, que conserva intacta la ilusión de siempre. "La que tenía cuando era una niña, me disfrazaba mi madre y la Gala era en la Plaza de Toros. Ahora casi todo ha cambiado. Mi pasión por la fiesta, no".