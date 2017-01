"Las candidatas son guapas y elegantes; cada año sube el nivel de nuestra fiesta"

Por segundo año consecutivo, Jadel se convertirá en uno de los conductores de la Gala de elección de la Reina Adulta del Carnaval 2017 de Santa Cruz de Tenerife. El cantante tinerfeño compagina estos días los ensayos de esta cita carnavalera con el concierto que dará el 14 de febrero en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Sí al amor dará comienzo a las 21:00 horas, y en el concierto Jadel hará un recorrido por algunos de los grandes artistas de baladas, boleros y canciones románticas.

Es el segundo año consecutivo que presentará la Gala de elección de la Reina Adulta, ¿cómo se enfrenta a este reto?

Poder repetir este año demuestra que la respuesta del año pasado fue positiva. El año pasado viví una Gala muy emotiva porque esta cita es siempre algo muy importante en la Isla. El Carnaval es lo más importante en Tenerife, así que presentar la Gala de mi tierra y que encima hayan depositado la confianza en mí para una segunda vez me hace estar pletórico.

¿Qué tal fue la experiencia del pasado año?

Era la primera vez que coincidía trabajando con Llum Barrera y con Alexis Hernández. Con Alex sí había coincidido en entrevistas en radio y con Llum, aunque la conocía, era la primera que trabajábamos juntos. Agradecí poder participar en la Gala porque es un evento muy importante en el que todo se mira con lupa y que me dieron el apoyo de mis dos compañeros, con experiencia en sector, fue genial porque lo mío, al fin y al cabo, es la música. Fue muy fácil trabajar con Llum porque con ella todo es un fiesta. Espero que con Roko siga la misma línea.

¿Tiene ganas de volver a trabajar con ella después de coincidir en El número uno (Antena 3)?

Creo que hacemos un buen tándem porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y vivimos una experiencia muy bonita juntos que fue El número uno. Fue posiblemente la mejor experiencia que hemos vivido en nuestras vidas.

¿Cómo será la Gala este año?

El proyecto del director de la Gala Enrique Camacho de estos dos años se basa en que no seamos solo unos presentadores sino que todo sea un gran espectáculo. Quiere que todo sea una pequeña historia sobre el Caribe; busca ese efecto. Por eso yo cantaré y estaré dentro de la historia del Caribe, vamos a estar en contacto con las comparsas y las murgas para crear un espectáculo alrededor del Caribe.

¿Así que le veremos cantar de nuevo?

Poco más puedo hacer porque, para mí, es la noche de las candidatas. Para mi gusto, el año pasado dio mucho que hablar mi actuación, en la que canté y bailé, y yo tampoco quiero acaparar la atención porque el foco tiene que estar en las candidatas. Tenemos que equilibrarlo todo.

¿Preferiría ser jurado o se queda con el rol de presentador de la Gala?

Yo estuve de jurado en una de las galas de la Reina Infantil y es divertido porque ves el entusiasmo de las niñas pero en la Adulta prefiero presentar porque puedo hacer todo lo que sé, cantar, bailar, saltar... Soy demasiado guasón como para estar tanto tiempo sentando.

¿Se encargará de mostrarle a Roko el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Ella estuvo el pasado año en el Carnaval de Telde (Gran Canaria) pero nunca ha estado en el de aquí, que es único. Ya va a poder conocer la Gala de elección de la Reina, pero también debería ver algo del Concurso de Murgas y, por supuesto, vivir el Viernes de Carnaval.

¿Tiene tiempo de disfrutar del Carnaval?

Sea como sea intento de no perderme el Carnaval. Desde que soy más conocido, hay años que he salido y me han reconocido y se ha liado más y hay otras ocasiones en las que no me ve la gente. Normalmente trato de salir un día porque es mi fiesta y para mí es un reencuentro con mis amigos.

¿Qué le parece el Caribe como tema?

Creo que no se podría haber escogido un tema mejor y más fiestero. Nos dicen Caribe y pensamos en la salsa, el merengue, Santo Domingo, Cuba... Particularmente es un tema que me gusta porque me recuerda a la película Piratas del Caribe, así que no descarto disfrazarme de Jack Sparrow si me da tiempo.

¿Ha tenido la oportunidad de conocer las candidatas a Reina del Carnaval?

Son muy guapas y elegantes y noto que cada año sube el nivel. Me fijo bastante en esas cosas y noto que todo mejora, incluso la gala inaugural fue apoteósica. Así que cada año noto más experiencia y más entrega y eso nos ayuda a que el Carnaval sea cada vez más reconocido.

Estos días, ¿está ya centrado en los ensayos de la Gala o los compagina con otros trabajos?

Ya estoy estudiando el guión y algunos otras cosas que tendré que hacer durante la Gala. Sin embargo, estos días estoy más centrado en el próximo concierto que dio en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, Sí al amor. Se trata de una cita exclusiva con motivo de San Valentín. Aunque no está centrando en el amor de pareja sino en el amor a los sueños, a la vida, a la música...