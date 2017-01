"Le veo buena salud al concurso"

La final de murgas ha encontrado un presentador que le viene como anillo al dedo. Es Alexis Hernández, para quien conducir el espectáculo supone un orgullo inmenso. "Para mí es la felicidad absoluta. Por muchos motivos: el ambiente es buenísimo; el público suele estar entregado; es un evento que te permite cantar, presentar a los grupos, hacer bromas para que la gente participe; es televisión y radio en directo; y todo ocurre en un escenario como no hay otro igual", subraya el versátil y reconocido comunicador, cuya voz ya forma parte de la fiesta.

Tiene Alexis un conocimiento extraordinario del concurso murguero y de todo lo que es Carnaval. Su catálogo de experiencias es larguísimo. De hecho, todavía hay quien le recuerda por sus entrevistas en Canal 7. "Tal vez porque fui el primero en aparecer en pantalla para presentar transmisiones como las que hacíamos de la Cabalgata Anunciadora. La cubrimos por vez primera en el 96, yo con un disfraz de payaso que me había comprado en Arbelo quince minutos antes".

Y desde entonces, hasta hoy. Desde otra faceta y enfoque pero con la ilusión y el talento de siempre. "El de los Carnavales es un contenido que controlo", dice ante el reto que le aguarda el sábado 11, con expectación máxima y el precio de las entradas ya disparado en la reventa. "Mi satisfacción es total y mi agradecimiento, también, por la confianza que han puesto en mí quienes organizan el concurso", apunta. Normal, pues todo fueron aplausos cuando se puso por vez primera al frente del espectáculo, con ritmo ágil y entusiasmo vertiginoso. "Es verdad que el formato es novedoso. Y me hace sentir muy feliz estar ahí porque el Carnaval y las murgas forman parte de mi vida. Gran parte de lo que soy se lo debo a esta fiesta, sí, porque para mí fue el punto de partida. A partir de ahí se me abrieron muchas puertas, pero fue justamente a través del Carnaval como yo me di a conocer", dice.

Por sus excelsos conocimientos y su larga trayectoria, resulta casi imprescindible preguntarle qué diagnóstico hace de la situación actual del certamen. Y responde sin titubear, siempre con ánimo constructivo. "Lo que ha cambiado es que antes cada uno era de la murga que era, como si perteneciese a un equipo de fútbol. El que era chinchoso, era chinchoso; el que era bambón, era bambón. Ganaras o no ganaras, pasaras o no pasaras? eras de tu murga con todas las consecuencias. Y a mí me gustaba porque cada uno estaba orgulloso de su grupo. Incluso si fracasaba", señala.

Se declara Alexis partidario de la identificación incondicional de antaño, "más que del murguero que va de aquí para allá". "El concepto de pureza se ha perdido", dice tras ofrecer algunos ejemplos. "Los Juanventitreros pasaron solo una vez a la final y la mayoría de veces se quedaron lejos de los primeros. Pero tenían personalidad", subraya la voz del concurso, quien lamenta que ahora "muchos tengan que pagar para todo".

"Si tienes que recurrir a pagar, pagar y pagar? esto pierde su sentido. No criminalizo a los que pagan. Ni a los que cobran. Pero si pagas por todo, es que no tienes nada", sugiere. Hernández, quien aboga por una final reducida y con solo cinco murgas participantes, apuesta por que todos los grupos den un paso adelante y ofrezcan lo mejor de sí. También entiende que haya "murgas a las que se denomine grandes, porque se lo han currado y han demostrado estar a un nivel superior al resto, tanto en letras como en sonido".

"Sí veo que el concurso de murgas goza de una buena salud, pero debemos exigirnos todos un poco más. Si somos los mejores en el mundo haciendo esto, pues demostrémoslo, progresemos", propone. Y aunque todavía queda una larga espera para que el concurso empiece, avanza algún detalle que tiene preparado para la gran final. "¿Sorpresas? Que vamos a empezar cantando. El público y yo". Con Alexis a los mandos, el éxito está garantizado.