Las entradas para la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se agotan en internet en solo tres minutos

Las entradas para la final del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (sábado 11 de febrero) y los bonos, que incluyen el acceso a las tres fases y a la final, se agotaron en internet en solo tres minutos. Así lo han confirmado a la opinión de tenerife fuentes del Organismo Autónomo de Fiestas de la capital.

El Ayuntamiento de la capital reactivó este jueves, a partir de las once de la mañana, la venta on line de las localidades para los actos del Carnaval chicharrero a través de ticketea.es, después de que el lunes, 23 de enero, Fiestas suspendiese la venta programada con entrees.es por una caída del servidor. El Consistorio rescindió el contrato con dicha plataforma y le exigirá responsabilidades sobre lo ocurrido, "porque no fueron capaces de resolver la situación ni de atender a la amplia demanda", ha manifestado la concejal de Fiestas, la nacionalista Gladis de León.

Para las fases del concurso de murgas adultas y para el resto de certámenes, entre los que se encuentran las comparsas, las Galas de la Reina infantil y adulta, las agrupaciones y las murgas infantiles, aún se pueden adquirir entradas a través de internet, en ticketea.es. En el caso del Festival Coreográfico y la Gala de los Mayores, el acceso se realizará con invitaciones, dado su carácter gratuito, que serán distribuidas en sus respectivas fechas de celebración, el domingo 5 y el miércoles 15 de febrero, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

Para aquellos que aún tengan la esperanza de conseguir una entrada para la final de murgas adultas, les queda la opción de las taquillas del Recinto Ferial, donde solo se pondrán a la venta 500 localidades. Ya no se venderán bonos porque están agotados. La expedición de entradas en las taquillas dará comienzo este viernes, 27 de enero, en horario de nueve de la mañana a una del mediodía y de cinco a ocho de la tarde. Las taquillas permanecerán abiertas hasta el día 22 de febrero, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los días que tengan lugar los concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá hasta la finalización del acto.

Ya desde el pasado lunes, numerosos carnavaleros están acampados junto a las taquillas del Recinto Ferial para no quedarse sin su entrada.