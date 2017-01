"Fue una sorpresa y un orgullo que la murga me votase para ser directora"

Directora por votación. Pocos casos en las murgas de Santa Cruz como el de Tania Fernández Tejera, al frente de MasQLocas por decisión democrática. "Fue en septiembre", recuerda. Por sorpresa y contra todo pronóstico, Melanie Brito se situó frente al grupo y anunció su intención de dejar la batuta. "Nos quedamos hundidas, pero la decisión que tomó fue una demostración de madurez porque fue muy honesta con todas", explica Tania, que entonces ni podía imaginarse que sería ella la sucesora.

"No sabíamos qué hacer. Si consolarla o convencerle para que siguiera. Fue hace solo unos meses y ni podíamos presagiar qué pasaría con la murga. Pero lo importante era Mel, que ella estuviese bien", relata. El caso es que la directiva convocó una reunión de urgencia y determinó que la mejor manera de escoger el relevo sería... en las urnas. Una murguera, un voto. Y en el recuento, arrasó Tania. "No me lo esperaba, pero salió así y es un compromiso que adquirí con mucho entusiasmo. Para mí fue una sorpresa pero también un orgullo que me viesen con las cualidades y la experiencia como para confiar en mí hasta ese punto", dice.

A Tejera le costó asimilarlo. "Esa misma noche llegué a casa y no fue fácil asumir que había aceptado una responsabilidad tan grande". Pero la murga con ella funciona y el optimismo preside todos los ensayos. Orgullosa de su tropa, cuenta Tania que ve muchas diferencias entre este grupo novel y otros que tal vez tengan otra idiosincrasia. "Aquí no hay una jerarquía rigida; todas somos y nos sentimos importantes". Y aunque la dirección de MasQlocas le llegó casi por casualidad, la trayectoria de esta aún joven murguera está marcada por la pasión.

"Nunca he sido nada mediática ni conocida, pero sí llevo muchos años en esto y he vivido el concurso con mucho entusiasmo siempre. Todo empezó cuando me apuntaron en Melositos porque estaba mi primo. Y hasta hoy", remarca.

Para esta aventura, Tania cuenta con una ventaja importante. No en vano, en casa su mayor referente y apoyo es justamente otro director, Xerach Casanova, que triunfó con letras mayúsculas en 2016 con un doblete histórico al frente de Mamelucos. "Tengo una persona a mi lado que es para mí un ejemplo. Tiene la misma edad que yo, pero pienso que tengo mucho que aprender de él. Como murguero y como director. Trabaja de forma incansable, nunca pierde la positividad y eso es lo que más me ha aportado. Me ha enseñado a centrarme en lo importante y arrimar lo que entorpece", cuenta Tania, quien trata de exprimir todos los conocimientos sumados en 20 años para dar lo mejor de sí en el concurso de este año.

"Seguro que también me va a servir de mucho todo lo que aprendí de Raquel García, la mejor directora que he tenido. "Contó conmigo para el proyecto de Clónicas, que duró 11 años y dejó huella". Y ese justamente es el propósito de Tania y sus MasQlocas. "Superarnos a nosotras mismas, mejorar las sensaciones del año pasado, dar un paso más". Y sobre todo, agradar. Por lo pronto, su primer éxito es ya una evidencia. El reconocimiento y afecto de sus murgueras, que la ascendieron en septiembre. Tania es directora... por mayoría absoluta.