"Presentarme es una responsabilidad"

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está cada vez más cerca y los nervios entre las aspirantes empiezan ya a relucir después de haber vivido su primer acto formal: la recepción por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Para la aspirante de McDonald's y la opinión de tenerife, Laura Rodríguez, este es su primer acto en unos carnavales, ya que aunque es miembro de la comparsa Los Joroperos, nunca antes se había presentado a Reina. Por ello, confiesa sentirse

"un poquito nerviosa porque este es el primer acto en el que nos presentamos todas".

El traje de Laura Rodríguez lleva la firma del palmero Daniel Pages, quien consiguió el año pasado alzarse con la Reina y Primera Dama de la gala adulta de las fiestas chicharreras. Este hecho, aunque podría dar más confianza a la candidata, hace que lo vea como "una mayor responsabilidad". "Ya no es solo el hecho de presentarme a Reina, sino de la responsabilidad que tengo detrás", afirma la joven, quien lleva meses preparándose con un entrenador personal para lucir su traje lo mejor posible en la gala del próximo miércoles 22 de febrero.

Precisamente, de la gala tan solo espera vivir sus tres minutos sobre el escenario como si fueran "los últimos", bromea. "Quiero disfrutar muchísimo y dejar en un buen lugar tanto a los patrocinadores como al equipo de Daniel Pages", remarca.

Laura Rodríguez también se ha involucrado en estos meses en la creación de su traje. "Cuando el trabajo y los entrenamientos me lo permiten también colaboro en la nave donde hacemos los trajes", explica, a la vez que aclara que de su fantasía tan solo ha podido ver algunos detalles. Aún así, confiesa que está "muy contenta" con el traje. "Creo que no se equivocaron al elegirme porque me gusta muchísimo", afirma.

Aunque este es su primer año como candidata, asegura que es algo que siempre ha querido hacer. "En 2007 empecé en Los Joroperos y creo que cualquier comparsera y carnavalera quiere presentarse a Reina", resalta.