"Mi madre me ha pasado las ganas por el Carnaval"

La pequeña Carla Cuesta Prieto, a sus 7 años, ya sabe lo que es vivir el Carnaval desde dentro, puesto que forma parte de una comparsa. Y en su familia también están más que acostumbrados a vivir los preparativos para una gala de la Reina del Carnaval, ya que es la hija de Saida Prieto, la aspirante a Reina adulta que sufrió quemaduras en su cuerpo durante la gala de 2013.

Aunque este es el primer año que Carla se presenta a la elección de la Reina infantil, la niña es miembro de la comparsa Los Cariocas, la misma a la que pertenece su madre, quien ayer no dejaba de mostrar su ilusión por que su hija pudiera participar este año en la gala. "Estoy ilusionada por ella", confesaba a los periodista que se acercaban a preguntarles.

Mientras, la pequeña atendía a los medios como toda una profesional. "Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que me presento a la gala", explicó Carla Cuesta, a la vez que aseguraba que "siempre he querido presentarme porque me parece muy guay".

Y es que, como no podía ser de otra manera, con una madre carnavalera lo normal es que a los hijos también les guste la fiesta chicharrera y en el caso de Carla, este dicho se cumple a la perfección. "Mi madre me ha pasado todas las ganas por el Carnaval y desde que tenía cuatro años ya quería presentarme", confiesa la pequeña.

Pero lo más importante para Carla Cuesta no es ganar, aunque aclara que sí le gustaría ser la Reina infantil de las fiestas, sino que su objetivo es seguir al pie de la letra los consejos que le ha dado su madre. "Me ha dicho que lo importante es pasarlo bien, disfrutar de ese día y hacer nuevas amigas, y eso es lo que quiero", cuenta la pequeña Carla.