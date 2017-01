Fiestas reactivará mañana la venta de entradas por internet con 'ticketea.com'

El Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reactivará mañana jueves, a partir de las 11:00 horas, la venta en internet de las entradas para los concursos del Carnaval 2017, que se podrán adquirir a través de la plataforma ticketea.com. La decisión se toma después de que el pasado lunes se produjera una caída en el servidor de entrees.es y fuera imposible completar el proceso.

Aunque en un primer momento el Organismo Autónomo de Fiestas pensó en adelantar la venta en las taquillas del Recinto Ferial, prevista para el viernes 27, y en donde ya hay ciudadanos haciendo cola y acampados, finalmente, el Consistorio ha optado por volver a intentarlo por internet, pero con otra empresa, la que se contrató el año pasado.

422 localidades

El pasado lunes solo se lograron vender por internet, a través de entrees.es, 287 entradas para la final de murgas adultas, 132 bonos y tres entradas para las fases. Esta cantidad supone apenas un 16 y un 13%, respectivamente, de las entradas totales reservadas para la venta on line (1.500 para la final y 1.000 bonos). Fiestas dispone de la relación de direcciones de correo electrónico facilitadas por los 135 compradores de entradas para el concurso de murgas adultas, a los que se les hará llegar en las próximas horas un mensaje con las indicaciones oportunas para el canje de su localidad.

En simultáneo al encargo del servicio a Ticketea, el Organismo Autónomo de Fiestas ha rescindido el contrato con la empresa Inverxial Group, gestora de entrees.es, por incumplimiento de los términos establecidos. El Consistorio exigirá responsabilidades a dicha entidad y emprenderá las acciones que sean oportunas.

A raíz de la incidencia ocurrida este lunes, el Ayuntamiento recuerda que el número total de entradas para la final de murgas es de 6.100. De esta cantidad, 5.100 se corresponden con localidades únicas y 1.000 con los bonos. A su vez, de esas 5.100 entradas, 2.500 están reservadas para que las vendan o las adquieran las murgas participantes en el concurso; 600 reservadas para la compra por los patrocinadores del Carnaval, y 1.500 se ponen a la venta on line. Las 500 restantes se ponen a la venta en taquilla. El Ayuntamiento capitalino asegura que, en ningún caso, regala entradas y que las destinadas a las murgas o patrocinadores son cobradas igualmente.

Tres empresas

La edil explica que fueron tres empresas las que presentaron ofertas al Ayuntamiento de Santa Cruz para encargarse de la venta digital de las entradas, entrees.es, ticketea.com y ticketmaster.es. El Organismo Autónomo de Fiestas decidió finalmente quedarse con la primera porque "era la mejor técnica y económicamente" y porque "nos garantizaron que iban a ser capaces de atender la gran demanda que genera la venta de las entradas del Carnaval". "El año pasado lo hicimos con ticketea.com y la verdad es que todo salió bien, pero esta vez quisimos darle la oportunidad a otra entidad. Puedo asegurar que ya no volveremos a contar con ella", manifiesta la concejal nacionalista.

"Confiábamos en que todo iba a salir bien, porque así nos lo aseguraron desde entrees.es, sin embargo, ni siquiera fueron capaces de resolver la caída del servidor en unas pocas horas. Intentábamos comunicarnos con ellos, pero era prácticamente imposible. No me sentí nada respaldada por la empresa. Ahora quieren volver a iniciar el procedimiento, pero nosotros ya no confiamos en dicha entidad. Además, vamos a emprender acciones contra ella y a exigirle responsabilidades, acciones que aún estamos estudiando", comenta a la opinión de tenerife Gladis de León.

Además de reactivarse la venta de entradas en internet mañana jueves, en las taquillas del Recinto Ferial también se despacharán localidades a partir del viernes, en horario de nueve de la mañana a una del mediodía, y de cinco a ocho de la tarde. Las taquillas permanecerán abiertas hasta el día 22 de febrero, en horario de 10:00 a13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los días que tengan lugar los concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá hasta la finalización del acto.