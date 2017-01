Fidel Castro abandona el Carnaval

Tras 40 años recorriendo las calles de Santa Cruz de Tenerife durante el Carnaval, como uno de sus emblemáticos personajes, Fidel Castro abandona la fiesta. Así lo ha anunciado a la opinión de tenerife Antonio Meseguer, el chicharrero que se oculta tras dicho disfraz. "Me da mucha pena retirarme, pero creo que ha llegado el momento por diferentes circunstancias", cuenta.

Entre estas se encuentra "el hecho de la muerte del auténtico Fidel Castro", pero también, dice Antonio Meseguer, "tiene mucho que ver que ya estoy cansado y que ya no aguanto como antes". "Me da mucha pena, pero ha llegado la hora de dejar paso a otros personajes. Cuando llegue el Carnaval me iré a mi finca en Arafo y seguramente estaré triste, pero es que ya tengo 70 años y es el momento de marcharme de esta fiesta", añade.

Antonio Meseguer ha sido Fidel Castro durante 40 años, pero también fue uno de los componentes de la Ni Fú Ni Fá durante siete. Asimismo, ha formado parte de otras murgas y también de comparsas.

Meseguer recuerda con dolor cuando le apuñalaron durante el Carnaval, en el año 2006. "Aunque esto lo superé, todavía lo llevo en mi mente y en mi corazón. El Carnaval ya no es como antes, se ha convertido en un maxi botellón y es cierto que ya no me siento tan seguro", cuenta Antonio, a quien, a pesar de todo, le cuesta despedirse del Carnaval chicharrero.