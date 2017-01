La falta de una ubicación alternativa para la feria retrasa la obra del Intercambiador

Las obras de reparación y de mejora de la funcionalidad del Intercambiador de guaguas de Santa Cruz, cuyo inicio estaba previsto para el pasado 1 de octubre de 2016, finalmente arrancarán después de los Carnavales. Fuentes del Ayuntamiento capitalino indican que el retraso en el comienzo de esta actuación, que ejecutará el Cabildo de Tenerife, se debe a que no se ha podido encontrar un lugar alternativo para trasladar la feria del Carnaval chicharrero, la cual se suele ubicar en dicho espacio. Es más, esta misma semana se ha iniciado la instalación de las diferentes atracciones carnavaleras en el entorno del Intercambiador y en la avenida Marítima.

El pasado 13 de septiembre de 2016, el presidente del Cabildo tinerfeño, el nacionalista Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, también de CC, anunciaron que el 1 de octubre arrancarían las obras para mejorar la estación de guaguas chicharrera, las cuales suponen una inversión de casi dos millones de euros y requieren de un plazo de ejecución de seis meses. En aquel entonces, el propio alcalde indicó que dichos trabajos impedirían que la feria del Carnaval pudiese instalarse en la misma zona que en ediciones anteriores. Bermúdez manifestó que se estaba buscando una ubicación alternativa y que se iba a solicitar la colaboración del Puerto de Santa Cruz para poder encontrar una solución.

Finalmente, esto no ha sido posible y al Cabildo y al Ayuntamiento no les ha quedado otro remedio que retrasar el inicio de las actuaciones para mejorar el Intercambiador hasta después de los Carnavales. De todas formas, y según fuentes del Cabildo de Tenerife, aún no estaban listos los permisos que debe conceder el Consistorio chicharrero para este tipo de obras. La propia Gerencia Municipal de Urbanismo ha confirmado que "todavía se está pendiente del informe de la Policía Local por la afección al tráfico que provocarán estos trabajos".

En este sentido, la concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida González, del Partido Popular, ha aclarado que, aunque es cierto que debe redactarse dicho informe de la Policía Local, este no es el motivo por el que se ha retrasado el inicio de las obras del Intercambiador, sino porque no se ha encontrado un lugar alternativo para trasladar la feria del Carnaval.

Una vez iniciadas las obras, después de los Carnavales, estas no provocarán el cierre de la estación, pero sí se producirán cambios que afectarán a los usuarios del transporte público y a los ciudadanos que suelen estacionar el coche en la zona. Las guaguas invadirán algunas de las calles exteriores y se tendrán que eliminar más de 200 plazas de aparcamientos.

Primero se desplazarán todas las líneas urbanas y después, cuando acaben los trabajos de la fase inicial del proyecto, serán las interurbanas las que cambiarán de ubicación hasta que concluya toda la obra. Las guaguas serán trasladadas al exterior del edificio, en concreto, a la calle Antonio Perera Reyes y a la avenida Víctor Zurita Soler, es decir, por la zona de los Juzgados y frente al tranvía. Se cambiará el sentido del tráfico de las vías afectadas y partes se cortarán al tráfico.

El Cabildo ha manifestado que estas obras son necesarias para mejorar el Intercambiador de la capital chicharrera, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad de las guaguas y de la comodidad de las instalaciones como de la seguridad. El objetivo de la actuación es poder ofrecer un mejor servicio al usuario, reduciendo los tiempos de espera y de recorrido. También mejorarán los ingresos y los gastos, disminuyendo el presupuesto que deben invertir el Cabildo y el Ayuntamiento en el mantenimiento de la estación y se dará solución al problema de vibraciones que sufre la instalación. El proyecto incluye medidas de seguridad, como la revisión de los falsos techos.