Un palo en la rueda de la 'agenda canaria'

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel ha puesto en jaque al Gobierno del PP y ha activado una dinámica política que prácticamente dinamita la legislatura estatal y abre un periodo de incertidumbre e inestabilidad con consecuencias aún desconocidas, también sobre el horizonte de la agenda canaria que se tramita en el Congreso. La moción de censura presentada ayer por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, tiene un resultado incierto y deja una gran incógnita sobre el futuro Ejecutivo y la duración de la propia legislatura y, por tanto, sobre el futuro de los proyectos de reforma del REF y el Estatuto de Autonomía.

Las formaciones políticas canarias modulaban ayer su posiciones sobre el efecto real que la moción podría tener en la hoja de ruta de los temas canarios en Madrid, tanto si la iniciativa prospera como si no. En todo caso, lo que sí produciría una marcha atrás grave y quizá irreparable sería una convocatoria electoral a corto plazo como la que le reclama Cs a Rajoy como alternativa a la moción de Sánchez, que la formación naranja rechaza. Así, mientras el PSOE, y los dos partidos que apoyarían la censura, Podemos y NC, consideran que no habría riesgo de perjudicar la agenda canaria, PP, CC y Cs sí creen que puede tener efectos importantes.

De entrada, NC justifica su apoyo a la moción en la apuesta por el "cambio político" que ha defendido desde el principio y en las dos invesiduras de Rajoy y la "razón adicional sobrevenida" que supone la "contundente sentencia" que condena al PP por corrupción y que "agrieta la credibilidad de Rajoy", según afirmó Román Rodríguez, líder de la formación nacionalista que, paradójicamente, acaba de apoyar los Presupuestos estatales de este año. Rodríguez cree que, a partir de ahora, "el PSOE y los grandes partidos de la oposición tendrán que articular las condiciones de esta nueva situación", reconociendo que "a nosotros nos inquieta unas posibles elecciones anticipadas por el impacto en la agenda legislativa y el que pueda tener en la situación catalana". El líder de NC considera que ya no hay riesgo para la aprobación definitiva de los Presupuestos y la concreción de las partidas para Canarias, pero que "unas elecciones anticipadas pudiera afectar a la agenda canaria".

El diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, recuerda que el acuerdo electoral con el PSOE incluía el apoyo a una investidura de Sánchez y cree que la moción de censura es "la herramienta política adecuada y proporcional en el momento que estamos viviendo". Considera "importante" que los Presupuestos estatales con "logros históricos para Canarias están a salvo" y cree que serán desarrollados sin problemas por Sánchez si prospera la moción.

Desde el PSOE canario, su diputado por Las Palmas, Sebastián Franquis, señala que si continúa la legislatura, cualquiera que sea el resultado de la moción de censura, "el guión de la agenda canaria no tiene por qué verse alterada", pero lo que verdaderamente letal al respecto sería "salvar a Rajoy para una inmediata convocatoria electoral, como propone Cs". "Con disolución de las Cortes se pondría en riesgo los compromisos con Canarias", señala.

Más inestabilidad

CC, por su lado, trató de colocar ayer el debate sobre la moción en los términos en que esta formación mantenía al principio de la legislatura, es decir, una apuesta por la estabilidad y alejamiento de los radicalismos. Su diputada en el Congreso, Ana Oramas, aseguró que CC "no estará en ninguna moción en la que el candidato esté apoyado por Bildu y los soberanistas catalanes" y que Sánchez debe explicar antes "para qué hace esta moción y con quienes". "Si hay alguna alternativa de acuerdos, lo estudiaremos. No es que no apoyemos a Pedro Sánchez, sino que tenemos que saber con quién va a ser presidente y para qué", sostuvo la diputada de CC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró también preocupado por los efectos de este movimiento de PSOE. "Si el objetivo no prospera, supondrá más inestabilidad añadida a la que está cayendo para este país con el desafío catalán". No obstante, admitió que la sentencia de sobre la trama Gürtel supone "un antes y un después", ya que "por mucho que el PP recurra", los jueces "acreditan una corrupción".

El secretario general de la formación, José Miguel Barragán, insistió en los argumentos de Oramas y Clavijo: "Queremos saber quién va a gobernar, cómo se va a constituir ese gobierno, si se van a respetar o no los Presupuestos de 2018 que salgan del Congreso y el Senado o si el nuevo presidente decidirá retirarlos o no, son algunas de las muchas incógnitas que tenemos ahora mismo sobre la mesa y que no han sido despejadas por los autores de la moción de censura", señaló Barragán. Según él, si prospera la moción de censura "lo menos que va a preocuparle al país es la agenda canaria, porque la situación de incertidumbre, dependiendo de quienes sean los que apoyen esa moción de censura, será lo que realmente nos deberá preocupar y ocupar".

Cs reconoce abiertamente que su propuesta de adelanto electoral hará decaer la agenda canaria, pero considera que es la única salida que hay tras la sentencia condenatoria hacia el PP, por un lado, y la moción de Sánchez por otro. "No podemos darle el Gobierno a Sánchez con el apoyo de los independentistas, que es lo que él pretende, porque eso también haría caer la agenda canaria y todo lo demás", señala diputado naranja por Las Palmas, Saúl Ramírez, quien considera que en este contexto sólo queda como salida "darle la voz a los españoles para que ellos decidan".

"Nos preocupa mucho que puedan verse afectados el REF y el Estatuto, pero ya avisamos cuando se producían retrasos en la tramitación parlamentaria que la legislatura es compleja y que había que darse prisa, ahora se dan cuenta los que entonces no tenían prisa", afirma Ramírez, quien destaca que "nosotros también creemos que Rajoy tenía que estar fuera de la política hace mucho tiempo, pero no vamos a sacarle a él de La Moncloa para que entre Sánchez con los independentistas".

Por su lado, la diputada de Podemos por Las Palmas, Meri Pita, ratifica el apoyo incondicional de la formación morada a la moción de censura del PSOE y espera que el candidato tome medidas de carácter social que también beneficien a Canarias que, en su opinión, se encuentra "a la cabeza de todos los ranking de exclusión social".

Para Pita el país se encuentra en un momento de "excepcionalidad" porque hay un partido condenado que es el que apoya al Gobierno y, como consecuencia, "hay que sacar al PP del Gobierno" porque se trata de un asunto "muy serio tanto para la imagen exterior de España como de cara a la ciudadanía". Según ella, CC "no está a la altura de la responsabilidad histórica del momento" tras las declaraciones de sus dirigentes, que han cuestionado la moción de censura y que Sánchez se pueda apoyar en partidos independentistas. "Que salga CC a defender a este Gobierno indica el nivel de este tipo de organizaciones que se dicen nacionalistas pero no tienen otro ideario que sacar rentabilidades, no del todo éticas, engañando a la gente y así llevan 30 años gobernando en Canarias", critica.