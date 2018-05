Desánimo en las filas populares

Inquietud, desánimo, preocupación. Los populares de las Islas, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades orgánicas y públicas, asisten algo desmoralizados a la situación en la que se encuentra el partido a nivel nacional tras la sentencia sobre el 'caso Gürtel'. La mala imagen del partido, las expectativas de Ciudadanos y la gestión de la dirección regional son escollos que están provocando algún desasosiego entre las filas populares.

Cunde el desánimo y la preocupación en las filas del PP canario. El varapalo judicial que supone la sentencia sobre el caso Gürtel no ha hecho sino extender la sensación entre los populares de que su credibilidad queda definitivamente socavada de cara a sus votantes y simpatizantes, que son al final los que quitan y ponen gobiernos. Este escenario llega en un momento complicado para el PP canario ya que se enfrenta a varios desafíos que ponen en juego el futuro del partido porque, en su afán por recuperar el poder perdido en las elecciones autonómicas y municipales de 2015, se han interpuesto en su camino varias circunstancias que amenazan con, incluso, empeorar los resultados que obtuvieron en los últimos comicios.

Lo que más preocupa a la mayoría de las fuentes consultadas es la imagen que queda del partido ante la población. "La gente no entiende los pormenores de las sentencias judiciales, los medios transmiten que el PP está condenado por corrupción pero no que se trata de una responsabilidad civil y no penal, que se limita a dos ayuntamientos o que el partido no tenía por qué saber lo que estaba pasando en ellos, además de que el fallo todavía no es firme. El ciudadano que vota al PP se queda con que el partido está corrupto y eso nos hace mucho daño", afirman dirigentes populares de las Islas.

La credibilidad es clave. La inquietud que se extiende entre las filas del partido es que ahora queda un trabajo en el año que queda para las elecciones autonómicas, con el fin de recuperar a los votantes que han dejado de creer en el partido porque la sombra de Ciudadanos se están haciendo demasiado alargada. Este es el segundo problema que afronta el PP y no es otro que el empuje de la formación naranja y las elevadas expectativas que le dan las primeras encuestas que se están conociendo en las últimas semanas.

Los populares relativizan las encuestas pero sí admiten que Ciudadanos puede obtener unos buenos resultados en Canarias como consecuencia de la ola nacional que beneficia a los de Albert Rivera. Por ello el PP tendrá que trabajar a fondo para contrarrestar el probable tsunami naranja, utilizando para ello toda su artillería aunque los problemas judiciales que acumula la formación pueden dar al traste con los esfuerzos de sus dirigentes y militantes para frenar a Cs. Los populares advierten que sus rivales no tienen proyecto conocido para Canarias, apenas tienen representación en los pueblos de las Islas y carece de cuadros orgánicos y públicos contrastados y con experiencia como sí tiene la formación popular.

Las expectativas de Cs

Hay encuestas que ya están ofreciendo datos muy positivos para Ciudadanos, con entre ocho y 12 diputados en el Parlamento canario cuando ahora mismo no tiene ninguno. Los expertos en demoscopia dan por hecho que la subida de Cs va en detrimento, sobre todo, del PP aunque también parte de CC. "Corremos el riesgo de tener los peores resultados de la historia", advierten las fuentes. Y es que en 2015 la formación popular bajó nada menos que nueve escaños en la Cámara regional, pasando de los 21 logrados en 2011 a los 12 de 2015.

Y aquí viene el tercer reto que afronta el PP en estas horas bajas por la que atraviesa. Hay ciertos sectores del partido que ven con cierta preocupación la actividad de la formación en las Islas y si realmente se está comunicando bien y a tiempo su gestión en las instituciones donde está representado el PP y el trabajo de la dirección regional que encabeza Asier Antona. "No sabemos vender la gestión de forma adecuada y no se está llegando bien a la población ", avisan. La mayoría de los dirigentes consideran que el conocimiento de Asier Antona en las Islas para ser candidato en 2019 es bastante elevado, más que, por ejemplo, el líder regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, que es ahora cuando está intensificando su agenda política y de precampaña ante su deseo de ser candidato en los comicios.

El goteo de bajas en el PP no es aún relevante para la formación. Dirigentes como Enrique Hernández Beato, Pedro Luis Rosales, Sigfrid Soria o el extesorero del PP de Fuerteventura, José Agustín Medina, se han ido del partido algunos de ellos dando un portazo antes de irse. La incógnita está en saber si esta situación se intensificará en el próximo futuro debido a los problemas cada vez más acuciantes por los problemas relacionados con la corrupción y el posible desembarco en Ciudadanos de algunos de los descontentos del PP.

Nadie cuestiona que Asier Antona ha trabajado intensamente en los últimos años por conocer el partido y recorrer las Islas. Otra cosa es que su liderazgo tenga la suficiente fuerza como tuvo en su momento José Manuel Soria para remontar los resultados de 2015. "Tenemos un lastre complicado de gestionar y nos afecta mucho, pero también hay que saber decirles a los votantes que no todos somos iguales y es injusto que la gente nos señale porque unos cuantos hayan cometido ilegalidades", añaden las fuentes consultadas.

En un intento por contrarrestar los efectos negativos de la sentencia sobre el PP, la formación en Canarias es quien más claramente advierte sobre los posibles efectos de la situación a la que aboca la moción de censura. Su secretaria general, Australia Navarro, insistió ayer en que "no existen causas que justifiquen" la iniciativa de Sánchez, a la que calificó de "irresponsabilidad que va a generar inestabilidad, y que va perjudicar la recuperación económica". "Es malo para España y para Canarias", remarcó.

Recordó que en estos momentos "se están tramitando unos presupuestos que son históricos para las Islas, así como la agenda canaria en el Congreso, REF, Estatuto, reforma del sistema electoral, cuestiones vitales y muy importantes para el desarrollo económico y social de Canarias", y dio a entender que se verían afectados, sin aclarar en qué medida, ni cómo. Según Navarro, "el único objetivo de Pedro Sánchez es llegar a la Moncloa, con quien sea y como sea, aunque sea de las mano de los independentistas cuando en Cataluña se está aplicando el 155 para hacerles frente".

La también presidenta del PP de Gran Canaria y portavoz en el Parlamento advirtió que en breve se conocerá la sentencia sobre los ERE de Andalucía y que estarán atentos a la decisión judicial que afecta, en este caso, al PSOE.