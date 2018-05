Siete islas a ritmo de arrorró

Cuando el reloj marcaba las doce y media del mediodía de ayer, Canarias se convirtió en un archipiélago de siete islas mecidas a ritmo de arrorró. Más de 1.600 alumnos de 23 centros educativos interpretaron al unísono el himno de la región para conmemorar el Día de Canarias, que se celebra cada 30 de Mayo.

Valentina Armando descubrió que le gustaba cantar cuando se apuntó al coro de su colegio, el CEIP Doramas. En aquel entonces cursaba segundo de Primaria y ahora, con nueve años y dos cursos por delante, sabe con total seguridad que en el futuro quiere seguir cantando, aunque no sabe decir si de forma profesional o no. "Yo nunca cantaba y quería apuntarme a algo", comenta con timidez tras subirse al escenario del Auditorio del Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria junto a su grupo e interpretar Bonse Aba, Imagine y Lollipop. Y no fue la única vez que lo hizo. Acompañada del resto de niños de otros colegios e institutos, así como de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música, entonó el Himno de Canarias. A las doce y media del mediodía de ayer, Canarias se convirtió en un archipiélago de siete islas mecidas a ritmo de arrorró.

Más de 1.600 alumnos de 23 centros educativos de Gran Canaria (282), Tenerife (204), La Palma (120), Lanzarote (225), El Hierro (210), Fuerteventura (403) y La Gomera (234) interpretaron al unísono el himno con motivo de la celebración del Día de Canarias el próximo 30 de Mayo. El Encuentro Musical de Coros Escolares llevó al escenario del Conservatorio Profesional de Música de la capital grancanaria, del Conservatorio Superior de Música de Canarias de Tenerife, del Teatro de Tías, del Centro Cultural Sábanos, del Auditorio Infanta Cristina, del Auditorio Antonio Lecuona, del Auditorio de El Paso y del Auditorio Insular de Puerto del Rosario a los estudiantes de Primaria y Secundaria, que además del arrorró interpretaron un amplio repertorio de canciones variadas.

Con voz aguda y afinada, Armando tarareaba parte de la letra que más le gusta del himno canario. Mis Islas Canarias, entonaba, no sin antes dejar claro que siempre le hace ilusión cantar. La misma ilusión que mueve a Claudia Ojeda y Aimar Farías, estudiantes de 16 y 11 años, respectivamente, del CEO Pancho Guerra. Antes de saltar al escenario, ambos negaron ser presa de los nervios. "Pensé que el himno iba a ser más aburrido, me sorprendió a bien", indicó Ojeda mientras su compañero Farías confesó que le gustaba "más o menos". Y aunque se queda con su letra "porque es de Canarias" aseguró que su partitura es "un poco difícil".

Instantes antes del comienzo del acto, grandes y pequeños repasaban el programa del día. Ya quedaba poco tiempo para que arrancara el evento que tantos recreos y esfuerzo había costado. Tras una breve presentación, la orquesta del Conservatorio interpretó el Himno de Canarias en su versión instrumental. Una introducción que abrió un amplio programa con cabida para Imagine, Make tume papa, Color esperanza, Adiemus, Qui sedes ad dexteram o Romeo y Julieta, piezas musicales cantadas por las voces de los alumnos de diferentes colegios de la Isla y del Conservatorio. Justo después tuvo lugar la interpretación del himno por todos los coros escolares que se dieron cita en el encuentro.

La consejera de Educación y Universidades del Ejecutivo regional, Soledad Monzón, explicó que esta iniciativa no solo permite al alumnado mostrar el trabajo musical que realiza durante el curso, sino también celebrar "la identidad de las Islas". La consejera agregó, a su vez, que este encuentro permite que "en un territorio fragmentado, todas las islas conmemoren, unidas, el 30 de Mayo desde la escuela y a través de la música".

"Sacrifican su recreo por venir a ensayar cuando estamos en época de actuación", apunta Alicia Vega, profesora de Música del IES Guía. Vega sostiene que a los alumnos les gusta la idea de unirse a otros coros para intercambiar impresiones y conocer más gente, pero también destaca que actos como el de ayer sirven para que los estudiantes conozcan el himno de las Islas. "La verdad es que no se lo conocen. Si no es por iniciativas de este tipo no saben cuál es", esgrime. Ahora bien, una vez que descubren que se trata de un arrorró, "les suena la melodía por sus abuelos".

Pero no fue el Himno de Canarias la canción que cerró ayer el encuentro celebrado en la capital grancanaria. En el último momento se produjo un cambio de programa y fue Vivo en un Archipiélago la pieza que puso la guinda al acto. Todos los coros sobre el escenario unieron una vez más sus voces y palmas con la confianza de repetir experiencia el año que viene. "Pensaba que me iba a dormir, pero la verdad que ha sido una pasada. Te lo pasas bien, conoces gente y ves lo que hacen en otros colegios o institutos. Nunca pensé, y creo que mis compañeros tampoco, que fuéramos a disfrutar de algo así".