La inseguridad jurídica por la RIC paraliza la renovación turística

Trabas a la Reserva 1. Restricciones a la dotación de Reserva en activos usados



El Ministerio de Hacienda limita el uso de los fondos de la RIC en aquellos alojamientos, centros comerciales o naves industriales que se hayan beneficiado de anteriores dotaciones en cualquier etapa, lo que supone una complicación para la renovación que tanto hace falta para la modernización del principal sector económico d elas Islas.



2. Limitaciones para invertir en reformas o ampliaciones parciales



Los empresarios y asesores fiscales creen que la afección debería ser parcial y que las plusvalías que pueden generarse por la venta deberían calcularse proporcionalmente a la dotación realizada. Sin embarbo, Tributos ha introducido en su interpretación una limitación “desproporcionada” que anula la RIC en patrimonio para su rehabilitación.



3. La reforma del REF de 2015, frustrada por un reglamento constreñido



Las expectativas que se habían puesto en la reforma fiscal del REF a través del Real Decreto-Ley 15/2014, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, se vieron frustradas por el reglamento que lo desarrolló en noviembre del mismo año y que, lejos de mantener el espíritu de la reforma, añadió restricciones que no se han solventado pese a las protestas.



4. Actuación unilateral del Estado sin contar con la participación canaria



El pronunciamiento aprobado por el CES considera que el Estado ha actuado de forma unilateral y sin tener en cuentas las especificidades de la realidad canaria. Por eso, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma demanda la participación de los representantes de las Islas para que en futuros reglamentos no se repita la misma situación.



5. Continúa la pugna entre Hacienda y las empresas y asesores fiscales



No es la primera vez que las contradicciones, consultas y diferentes interpretaciones entre la Agencia Tributaria y las empresas y asesores fiscales de las Islas retrasan la aplicación efectiva de los incentivos o terminan directamente en los tribunales, lo que dilata aún más las inversiones.