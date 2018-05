Jueces y fiscales afrontan hoy su cuarta huelga de la democracia

Magistrados, jueces y fiscales están llamados a participar hoy en su cuarta huelga de la democracia en España para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales, la modernización de la Justicia, con más medios y mejoras retributivas, y reforzar la independencia judicial.

Las protestas comenzaron el 26 de abril con paros parciales de una hora y se repitieron cada jueves durante un mes hasta desembocar en la huelga de este martes, convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que mantienen la convocatoria ante la falta de respuestas del Ministerio de Justicia a sus demandas. Durante la jornada habrá servicios mínimos.

El colectivo de jueces y fiscales sostiene que después de haber suscrito un documento con 14 propuestas para la mejora de la Justicia en junio del año pasado, Madrid ha hecho oídos sordos.

En Canarias hay 123 fiscales y 182 jueces en juzgados y 85 en audiencias y TSJ, una plantilla "insuficiente", según las organizaciones. Las Islas cuentan con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea, de 21. A ello se une la sobrecarga de trabajo, en tanto que el Archipiélago registró en 2017 la mayor tasa de litigiosidad a nivel nacional, con 164,5 asuntos por cada 1.000 habitantes. Además, exigen "apartar toda injerencia" del Ejecutivo central en el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces y fiscales y cambiar el modelo de elección de sus miembros.

Ayer, en un receso del encuentro de los 17 presidentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, el representante de Aragón, Juan Carlos Zapata, alegó que la huelga está "muy justificada". Con él coincidió Concepción García, presidenta de la Sala de Burgos, que defendió la necesidad de prestar un servicio público "con dignidad". En cambio, Rafael Losada, presidente de la Sala del TSJC de Cantabria, considera que "no son momentos como para que los jueces se pongan en huelga". "No me opongo a la convocatoria, pero el país está en unos momentos muy difíciles y no me parece adecuado llegar a estos extremos", apostilló.