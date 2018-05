Los socialistas descartan volver a concurrir a unas elecciones con NC

PSOE y Nueva Canarias (NC) concurrieron juntos a las últimas elecciones generales. Sin embargo, la aritmética parlamentaria ha separado sus caminos diametralmente. El valor del voto de Pedro Quevedo (NC) le ha servido para hacer valer los intereses canarios en las cuentas estatales del año pasado y el presente. Sus peticiones han sido atendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy y eso ha determinado su voto favorable a los presupuestos. Los socialistas, por su parte, los han rechazado de plano con una enmienda a la totalidad.

Desde las filas socialistas entienden que el diputado nacional de NC ha actuado con deslealtad, mientras que Quevedo y los suyos defienden que el pacto entre ambas formaciones finalizaba con el recuento de votos. El resultado es que ayer la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anunció que ese acuerdo electoral no se reeditará en el futuro.

"Los presupuestos son malos para los españoles y empobrecen a los trabajadores", explicó la también portavoz adjunta socialista en el Congreso de los Diputados. Según sus cálculos, "el estado del bienestar, el patrimonio de quienes no tienen nada, se ha reducido un 38%. La economía del país avanza un 3% y la riqueza no se redistribuye, se queda en las clases ricas", añadió. Por eso no entiende la postura de sus socios electorales.

La número dos de Pedro Sánchez sostuvo que no por oponerse a las cuentas su partido deja de solicitar mejoras para los canarios a través de "enmiendas territoriales. ¿Verdad, Chano?", se dirigió al diputado del PSOE por la provincia de Las Palmas, Sebastián Franquis. Añadió que un "Gobierno que facilite la vida de la gente y haga los deberes solo puede ser de izquierdas". Cierto es que sin el apoyo de Quevedo a esas cuentas, las mejoras para las Islas pactadas por NC y Coalición con el Ejecutivo central no tendrían garantizado llegar a buen puerto; faltarían apoyos.

Sobre la discusión interna instalada en el seno de los socialistas canarios advirtió de que la principal riqueza con cuenta la formación es no tener "un pensamiento único". Con el límite de la "lealtad". Lastra aseguró que habría sido "la primer en cerrar filas con Susana Díaz" en el caso de que la presidenta andaluza se hubiera impuesto a Pedro Sánchez en el pulso interno que mantuvieron ambos. Ese mismo comportamiento es el que esperó que tengan los díscolos del PSOE canario en el caso de que el secretario general de la formación en el Archipiélago, Ángel Víctor Torres, venza en las primarias que le conviertan en candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma.