Evangelia Ríos sigue como fiscal en las causas contra Miguel Ángel Ramírez

La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha acordado mantener a Evangelina Ríos como representante del Ministerio Público en los procedimientos que se tramitan sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez en los juzgados de Instrucción número 6 y 8 de la capital grancanaria, al no apreciar "ninguna causa de abstención".

Sánchez ha desestimado la petición formulada por la defensa de Ramírez para que se cesara a Ríos en su intervención y declarara que existía causa de abstención, al no considerar acreditados los motivos alegados, entre ellos su supuesta "falta de imparcialidad".

La Fiscalía no ve que concurran los motivos sexto, octavo, noveno y décimo del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que invocaba la defensa de Ramírez para que se apartara a la fiscal Ríos. Es decir: no halla que Ríos haya sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo, no ha sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes; y no tiene pleitos pendientes con alguna de ellas ni amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Como tampoco, al entender de Sánchez, parece tener interés directo o indirecto en la causa.

La portavoz del ministerio fiscal apunta que ha adoptado esta resolución en base a lo alegado por Evangelina Ríos tras conocer las causas defendidas por el empresario dueño de Ralons y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien investiga en dos procedimientos por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

Así, sobre el supuesto "exceso" de Evangelina Ríos por solicitar una orden de búsqueda y captura de Ramírez por no presentarse a una citación judicial, recalca que "es lo que se hace todo los días con las personas que se encuentran en paradero desconocido".

En relación a la presunta enemistad manifiesta existente entre Ríos y la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8, Victoria Rosell, que era otra de las causas invocadas por el empresario, subraya que tampoco nadie lo ha acreditado.

La Fiscalía sostiene que la fiscal Ríos y la juez Rosell pueden tener divergencias sobre cómo deben tramitarse los procedimientos, lo que es distinto a que tengan una mala relación personal que pueda condicionar su trabajo.