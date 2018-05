Dulce Xerach dispara sin pólvora

Dulce Xerach, exdiputada del Parlamento de Canarias, exviceconsejera de Cultura del Gobierno regional y expromesa de la cantera de Coalición Canaria (CC), disparó ayer en la red social Twitter contra la gestión del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y disparó una vez más con intención pero sin pólvora después de que días atrás denunciara públicamente haber sido víctima del abuso de un político cuyo nombre no reveló. "#puerto de #santacruz de #tenerife a pesar de 'todo' ... es bonito y sigue en pie. Y esperará tiempos mejores, más limpios" [ sic]. Ese fue el mensaje que poco antes de la medianoche del domingo difundió la exdiputada, una crítica soterrada a la organización y dirección de la infraestructura de la capital tinerfeña que no pasaría de ahí de no ser porque quien preside la Autoridad Portuaria de la provincia occidental es Ricardo Melchior, quien precisamente se vio salpicado tras el tuit en que Xerach señaló sin nombrarlo -a pesar de que hubo voces, incluso desde la política, que le reclamaron que lo hiciera para evitar juicios paralelos- a un político que presuntamente abusó de ella en 1991, y "no fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder" [ sic], escribió entonces la ex-CC.

A la revelación, para la que Xerach se amparó en la campaña de denuncia que se puso en marcha con la etiqueta #Cuéntalo a raíz de la polémica sentencia de La Manada, la siguieron varias respuestas que sí aludían abiertamente al expresidente del Cabildo de Tenerife. Incluso la magistrada Victoria Rosell publicó un mensaje -que luego borró- en el que hacía referencia a Melchior de forma apenas velada, lo que obligó al histórico dirigente nacionalista a anunciar que llevaría ante la Justicia a quien lo nombrara en relación con el tuit-denuncia de Xerach. Es más, hubo incluso usuarios de la popular red social que hasta publicaron fotografías del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, quien en definitiva se vio obligado a salir al paso de la vorágine tuitera y anunciar acciones legales contra quien manche su honor. Lejos de calmarse las aguas, a la contundencia de Melchior en defensa de su honor le siguió un nuevo mensaje sin destinatario aparente de Dulce Xerach en el que recuerda el dicho Juicios tengas y los ganes.

Nuevas alusiones

La que fuera miembro de la bancada nacionalista en el Parlamento de Canarias entre 2007 y 2011, hoy dedicada a la docencia universitaria y a labores profesionales en un reputado estudio de arquitectura, no solo no ha atendido las peticiones de anónimos y políticos para denunciar con nombre y apellidos a su presunto abusador -"le pido que dé un paso más, estamos con ella, pero esto no puede favorecer, como estamos viendo en algunos medios, la especulación, porque eso tampoco es justo", argumentó la popular María Australia Navarro-, sino que ahonda en la polémica y la especulación con las palabras contra la gestión del puerto de Santa Cruz. Tan es así, que ya ayer un usuario de Twitter respondía al mensaje de Xerach preguntándose retóricamente "Quién será el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife" [ sic], a lo que agregó: "A ver que lo busco en Google... ups!" [ sic]. El tuit en que la ex-CC denunció los abusos sufridos hace 27 años seguía ayer entre sus publicaciones y acumulaba más de 70 respuestas.

Hay que recordar que a raíz del hashtag #Cuéntalo fueron varias las políticas o expolíticas, como en el caso de Xerach, que revelaron capítulos de sus vidas en los que sufrieron abusos. Una oleada de denuncias a la que también han venido sumándose rostros más o menos famosos de distintos ámbitos, también el periodístico. El detonante de esta oleada fue la sentencia del caso de La Manada, los cinco acusados de violación finalmente solo condenados por abusos sexuales.