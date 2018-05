ASG alegará contra la reforma para defender "a ultranza" la triple paridad electoral

La Agrupación Socialista Gomera (ASG), cuyos tres diputados integran el grupo mixto en el Parlamento de Canarias, anunció ayer que ya ha elevado un voto particular contra el dictamen de la comisión que se ha encargado de redactar la propuesta de reforma del polémico sistema electoral de la Comunidad Autónoma. Un dictamen que el pleno de la Cámara regional verá en la sesión que celebrará la próxima semana, según anunció ayer la presidenta de la primera institución del Archipiélago, Carolina Darias.

El sentido del voto particular de la fuerza política que dirige Casimiro Curbelo no es otro que la defensa "a ultranza" de la llamada triple paridad, es decir, el mantenimiento del statu quo en virtud del cual los escaños del Parlamento se distribuyen equitativamente entre ambas provincias, entre ambas islas capitalinas -Tenerife y Gran Canaria- y entre estas y las islas periféricas de sus respectivas demarcaciones. Un sistema que sobrerrepresenta precisamente a los votantes de las islas menores y que la propuesta de la comisión, con el asenso de los grupos del PSOE, el PP, Podemos y Nueva Canarias -se han desmarcado tanto ASG como también Coalición Canaria (CC)-, matiza de alguna forma con una eventual ampliación de escaños, de los 60 actuales a 70, y la creación de una circunscripción regional junto con las siete circunscripciones insulares. Ello, además, con una rebaja de las barreras electorales -el porcentaje mínimo de votos que ha de conseguir un partido para tener representación en el Parlamento- que sí que genera consenso en la Cámara.

Tan es así, que ASG propone en su voto particular que se reduzcan los porcentajes a la mitad -el mínimo insular del 30 al 15% y el regional del 6 al 3%- pero se cierra en banda a tocar la triple paridad.

Así las cosas, todo parece que la reforma electoral se resolverá en las Cortes Generales, ya que el más que previsible no de CC y el anunciado de la Agrupación Socialista Gomera bloquean la posibilidad de alcanzar el apoyo de dos tercios de la Cámara, condición sine qua non para que la reforma pueda salir adelante en Canarias y no en Madrid. Para Curbelo, esto es una "maniobra política" de los partidos que apoyan la propuesta de reforma.