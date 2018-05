Algunas chicas de centros de menores incitan a sus compañeras a prostituirse

Marta, nombre figurado, tiene sueños e inquietudes. Quiere estudiar y labrarse un futuro. En su cara se ve la ilusión propia de una chica adolescente. Está en la edad. Pero, a diferencia de muchas de sus amigas, reside en un hogar de menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias. En su día a día ha conocido experiencias de todo tipo, a las que no se suelen enfrentar los de su generación. No hace mucho, una compañera del centro le preguntó si quería ganarse unos euros, tener todo lo que no podía conseguir. En definitiva, si le gustaría mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, tal y como lo hacía ella misma. "Me negué. Más de una me ha animado. Te dicen que es la única salida que hay, que tienes que probarlo", responde Marta, segura y decidida en su negativa.

La prostitución es una realidad que, aunque ha visto desde la distancia, afirma que se vuelve una espiral de la que es difícil de salir. En los últimos dos años, la Policía Nacional ha desarticulado dos redes de trata de mujeres, adultas y menores, en el Archipiélago, las cuales operaban en Gran Canaria y Lanzarote. No obstante, también se han dado a conocer por medio de informes y de la Fiscalía casos de menores que venden su cuerpo en Tenerife y Fuerteventura.

Las organizaciones criminales descubiertas se caracterizaron por captar a chicas de diferentes edades, algunas de ellas menores tuteladas por la Comunidad Autónoma, que viven en centros gestionados por los cabildos. Por este motivo, las voces de alarma han saltado en Canarias, al tratarse de organizaciones que se habrían lucrado con la explotación sexual de menores en situación de desamparo, con familias desestructuradas o con graves problemas económicos. Se trata de adolescentes que viven en hogares abiertos por sus circunstancias, pero no tienen restricciones de carácter judicial, por lo que pueden salir a la calle dentro de unos horarios establecidos.

Marta sabe "perfectamente" que hay chicas en los centros de acogida de menores de las Islas que se prostituyen. Se podría decir que es un secreto a voces, puesto que es un dato que conocen también los trabajadores sociales y demás implicados. "Claro que lo saben, todos. Intentan ayudarlas para sacarlas de ahí pero no veo que sirva de mucho. Pienso que no hacen lo suficiente", recalca. Es más, asegura que "más de una vez las ha traído [hasta el hogar de acogida] un policía por prostituirse".

Esta joven se muestra crítica con la forma de actuar de los educadores sociales que conviven con ellas. "Les dicen que es una pena que estén metidas en eso pero al final se desentienden cuando tienes más de 18 años". Es decir, les faltan herramientas. Precisamente, el Ejecutivo regional ha dado a conocer que cuentan desde hace poco con personal especializado en trata y abuso de menores. Se trata de una ONG que dará formación a los técnicos de los ayuntamientos y personal de los centros de acogida. De esta manera, el Gobierno intenta reforzar las medidas de protección a menores vulnerables.

La mayoría de edad

La cercanía de la mayoría de edad supone un reto, asegura Marta. No obstante, la administración pública deja de tutelarlas en ese instante. "Cuando cumplen 18 se ven en la calle, porque ya no pueden vivir en un centro y se buscan la vida. Entonces se piensan que prostituirse es lo último que les queda", da su explicación. "Pero claro que tienen otras salidas. Puedes estudiar y trabajar de otras cosas", relata la joven, quien tiene claro que le gustaría tener una buena profesión en unos años.

Muchas de las chicas que vivieron esta situación cuando eran menores siguen inmersas en este mundo años después. Marta tiene una conocida que, ya con 19 o 20 años, han seguido vendiendo su cuerpo. Incluso, algunas siguen intentando captar a chicas dentro de los centros una vez han dejado de vivir en estos. Varios trabajadores sociales tienen constancia de una joven que residió en un hogar de Gran Canaria e hizo las veces de proxeneta en distintos viajes a otras Islas; en busca de chicas internas en centros de menores y atraerlas para este negocio.

Precisamente, en marzo la Policía Nacional anunció la desarticulación de una red de prostitución que utilizaba a menores de centros de acogida de Lanzarote. En total se encontraron a tres adolescentes que pernoctaban en uno de los pisos registrados. Según la consejera de Bienestar Social del Cabildo lanzaroteño, Maite Corujo, se dio la voz de alarma cuando las trabajadoras del centro se percataron que una de las chicas "manejaba cantidades de dinero fuera de lo normal". Sería esta joven quien "alardeó del dinero" y "arrastró" dentro de la trama a las otras dos menores implicadas. Un modus operandi que coincide con el testimoio de varias residentes en hogares de menores de Gran Canaria.

En una calle cualquiera de Las Palmas de Gran Canaria, dos chicas hablan de sus cosas, se ríen y ven pasar la tarde. Ambas residen también en un hogar de menores tutelados por el Gobierno de Canarias. Una de ellas, María, nombre ficticio, tuvo hace poco una compañera que llegaba siempre con "ropas nuevas y playeras caras". ¿De dónde sacaba todos esos bienes? Lo desconoce, pero se hace a una idea. Sabía que su amiga ejercía la prostitución y, es más, esta la animaba a hacer lo mismo. "Me decía que lo probara, que así podía tener cosas, tal, pero ¿yo? No entré por el aro, qué va", apunta, segura de sí misma.

María ha sospechado de otras de sus compañeras internas. Aunque estas nunca se lo han contado a la cara. Si el hecho de residir en un centro de menores, apartadas de un domicilio familiar estable, las puede avergonzar, vender su cuerpo sería un agravante. Su amiga se sorprende con el relato, no se imaginaba que esas chicas a las que conoce estuvieran inmersas en ese mundo. No obstante, la prostitución de menores en estos centros no es un hecho generalizado, pero su existencia de por sí es un hecho alarmante, al hablar de jóvenes bajo la potestad de las administraciones.

Ambas adolescentes rechazan que personas sin escrúpulos se aprovechen de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, como sus compañeras. "Me parece fatal que abusen así de ellas, es gente que sabe que están necesitadas y que pueden hacer de todo con tal de conseguir algo de dinero, se benefician de su mala situación", explica María.

En su caso, la joven corrobora la versión de Marta: el miedo a quedar desamparadas una vez cumplen 18 años. "Piensan que no hay otra salida y entran en ese mundo, y luego la mayoría no sabe donde se han metido", relata.

Lo cierto es que la prostitución es uno de los tantos problemas a los que tienen que hacer frente estas menores. Vivir en un centro de acogida "te marca", repiten varias chicas. En el instituto, por ejemplo, los estigmas y dedos acusadores se multiplican rápidamente si llegan a conocer este hecho.

En muchas ocasiones estos adolescentes tienen que lidiar con otras problemáticas: delincuencia, adicciones. "Lo peor es que lo hacía por droga", apunta María sobresaltada en referencia a su antigua compañera. A veces el dinero no es la única moneda de cambio, conseguir una raya de cocaína o un trozo de hachís bien podrían valer una felación.

La lucha por parte de los trabajadores sociales contra esta lacra se complica cuando se tiene en cuenta una de las realidades de estos centros: fugarse es una práctica que ocurre día sí y día también. Por eso no es de extrañar que tanto María como Marta afirmen lo mismo; que algunas de las compañeras que saben o sospechan ejercieron la prostitución acabaron por marcharse de la casa hogar y ya no volvieron a saber más de ellas. Al final se trata de un cúmulo de situaciones que las sume en una espiral de problemas sociales, de la que es difícil escapar, y las administraciones no conocen bien cómo abordar.