CCOO denuncia la vulneración de derechos de los trabajadores de la Fecam

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias acusa a la dirección de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) de vulnerar los derechos de la representación legal de los trabajadores de la entidad al ignorar todas las solicitudes de información y consulta previa presentadas tras el informe encargado por la Fecam sobre la situación interna del organismo. Las noticias publicadas sobre una regulación de empleo entre el personal de la Fecam, basándose en las interpretaciones que se reflejan en un informe solicitado por la dirección, han soliviantado a la plantilla de la entidad, cundiendo el malestar por la incertidumbre generada en la gestión de la actual dirección que encabeza Manuel Ramón Plasencia, alcalde de Alajeró por el PSOE.

El sindicato Comisiones Obreras se compromete a seguir luchando por la defensa de los derechos de la plantilla de la Fecam y con el sostenimiento del empleo en la misma. Asimismo, la central sindical respalda el empeño de los trabajadores en desarrollar una labor de defensa del valor del municipalismo canario, "en beneficio directo de la población del Archipiélago y la defensa de lo público frente a los intereses privados". La Federación de Servicios de CCOO advierte que no va a permitir la vulneración de los derechos de la plantilla de la Fecam "en una coyuntura de interpretación unilateral de un informe del que no conocemos los criterios, ni los datos en los que se basa su elaboración". Los representantes de los trabajadores advierten a la dirección de la Fecam que "no todo vale".