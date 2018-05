La gestión pública de los informativos de TVC ahorra 16 millones al ente

Un informe que el comité de empresa de Videoreport, empresa adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria (TVC) ya ha entregado a los grupos en el Parlamento autonómico, detalla el sobrecoste que están asumiendo las arcas públicas con el actual modelo. El documento, adelantado ayer por la Cadena Ser, señala que mantener en el ámbito público esa labor ahorraría los más de 16 millones de euros que entre 2008 y 2016 se ha embolsado la mencionada empresa en concepto de beneficios netos, a razón de alrededor de dos millones por año.

El trabajo de 67 páginas pone el acento en el incremento del resultado que se anotó la productora en 2013 -más de 700.000 euros- después de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE), "por supuestos motivos económicos", en el que despidió a 41 empleados. En contraposición con esa reducción del volumen de personal en la redacción, desde entonces se ha duplicado el número de directivos hasta llegar a los doce actuales, "sin elementos objetivos que justifiquen esta variación", incide el dosier. Con el agravante de que esa parte alta del staff cuesta más de un millón de euros anuales y "no es más que una duplicidad de cargos" que ya existen en la estructura organizativa del ente.

Por otro lado, el método de trabajo se define como "ineficaz", entre otras cuestiones por la permanente incomunicación entre la parte pública y la privada. Tras la huelga protagonizada por los trabajadores de Videoreport en 2010 "en defensa de un convenio colectivo, que la empresa llegó a suspender unilateralmente", se creó, "con la total connivencia de los responsables de RTVC", la figura del coordinador. Este nuevo cargo ha tenido como función desde entonces poner en conocimiento de los redactores las demandas de contenidos que se hacen desde la parte pública. Es decir, se terminó la normal relación entre quienes salen a la calle a obtener la información y quienes la piden. Estos últimos solo hablan con el coordinador, con lo que cualquier eventualidad o giro noticioso que se produzca genera una considerable pérdida de tiempo con respecto a lo que ocurría cuando las relaciones estaban normalizadas.

La lógica pérdida de calidad que se deriva de este sistema de trabajo no preocupa, según el estudio, a Videoreport, que durante los diez años -ocho de la concesión inicial y dos de prórroga- de adjudicación se ha volcado de manera decidida en la obtención de beneficios. Menos atención aún han merecido las condiciones laborales de sus trabajadores. El descrito modelo kafkiano de relación entre los dos estamentos que intervienen en los servicios informativos se complican aún más en el caso de las empresas subcontratadas por la propia Videoreport para garantizar la presencia del medio en determinadas áreas del Archipiélago.

El pliego que rigió el concurso de 2008 no incluyó la obligación de que las delegaciones en las islas no capitalinas pertenezcan a la concesionaria, con lo que esta puso en práctica una política de subcontratas con otras productoras. El resultado es la creación de un agravio comparativo, ya que los trabajadores de estas últimas "carecen de convenio colectivo propio" y sus "condiciones salariales, de horario y carga de trabajo" convierten "su situación" en "un claro ejemplo de discriminación por doble insularidad". Incluso en las propias islas capitalinas también se mantienen subcontratas regulares para atender las zonas norte y sur, y para reforzar necesidades de la producción que son regulares, es decir, no surgen de un hecho informativo puntual, grave e imprevisto.

Además, el documento advierte de que en el pliego licitado en la actualidad para la adjudicación de la producción de los servicios informativos hasta 2026 existen 57 millones de euros -del total de 144 millones- que permiten continuar con esta política de "subcontratar a personal con peores condiciones laborales. Y todo ello, con dinero público". A esto añade que también se incrementa el coste de los informativos, desde los 6.800 euros por hora de la actualidad hasta, aproximadamente, 8.900 euros. Una circunstancia que contrasta con la reducción del límite mínimo de trabajadores, que podrán ser hasta quince menos que en la actualidad sin que eso suponga un incumplimiento de contrato.

El informe detalla asimismo que "a menudo" se ignora el relato del redactor que ha estado en el lugar en que se produce el hecho noticioso y se opta por titular como lo hace una agencia de noticias o "un periódico concreto, en los últimos diez años el que forma parte accionarial de Videoreport". Eso convierte el trabajo "en algo mecánico, ausente de toda creatividad", con la consiguiente pérdida que calidad que genera la ausencia de motivación.