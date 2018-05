El falso médico se va entre aplausos

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio que se celebró a primera hora de la mañana de ayer jueves con el objetivo de formalizar de forma oficial la renuncia del hasta momento primer teniente alcalde, Juan Rafael Caballero Lozano, se transformó en un escenario en el que se entremezcló la emoción, así como los elogios, aplausos y buenos deseos de su recuperación de salud, como también el malestar y las repetidas peticiones de explicaciones sobre la situación de que ejerciese de médico supuestamente sin contar el título de Licenciado en Medicina.

Este Pleno extraordinario y urgente se convocó a las 08.00 horas de ayer para dar cuenta a la Junta Electoral Central de la renuncia que presentó el martes Rafael Caballero a su acta de edil, siendo el primer teniente alcalde y responsable las concejalías de Personal, Régimen Interno y Festejos. Caballero fue elegido hace unos meses secretario general del PSOE de Ingenio, cargo del que también renunció por razones de salud.

Durante el acto, un concejal del PSOE, Dámaso Vega, que leyó una carta de despedida del exedil, llegó a emocionarse al trasmitir los agradecimientos y peticiones de disculpas de Rafael Caballero con quince años de trayectoria política.

Como respuesta a esa despedida en diferido, los portavoces de cada partido desearon la rápida recuperación del exprimer teniente alcalde que fundamentó su abandono por ciertos problemas de salud. Incluso, entre las expresiones, en el salón de Plenos de la Corporación se escucharon frases que hicieron referencia al carácter personal del político: "¡Era una buena persona!".

No obstante, también se escucharon otras voces dirigidas en la línea de requerir explicaciones sobre el inexistente y ya popular título de Medicina.

Así lo hizo el portavoz de Agrupa Sureste (AGS), Domingo González que, precisamente, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. "No es una ataque, si no simplemente que solicitamos una aclaración. El pueblo de Ingenio, y el mismo PSOE, se merecen explicaciones [de que carezca de título de médico]", afirmó Domingo González.

Por su parte, Juan José Gil, de Coalición Canaria (CC), indicó que "él [el exconcejal] no se merecía todo ésto. Todo ha sido muy extraño y esperamos que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Era una buena persona, con vocación y capacidad de servicio público".

Juan José Gil afirmó, después del pleno, que esta situación se debe "en el fondo a una estrategia oculta. Forum Drago, el otro socio de gobierno, no quería que él [Caballero] fuera alcalde, si no su líder, José López. Caballero no hubiera sido mal alcalde". Gil añadió también su rechazo a que "cualquiera saque rédito a un título que no tiene. Él mismo me hizo el reconocimiento médico. Tampoco mató a nadie, sino que cometió un error".

Por otro lado, el PSOE grancanario creará en los próximos días una gestora en Ingenio tras la crisis desatada por la renuncia de su secretario local, Rafael Caballero, por ejercer como médico sin poseer el título. El exedil será sustituido por un órgano gestor, como establecen las normas internas del partido.

"En relación a la situación del PSOE de Ingenio, la Comisión Ejecutiva Insular seguirá el procedimiento normal, se reunirá con los compañeros de Ingenio y tras consensuarlo con ellos, incluido el alcalde, se nombrará una gestora que tiene un plazo de tres meses para convocar una asamblea en la que se elegirá una Ejecutiva del PSOE de Ingenio", explicó ayer el secretario insular Sebastián Franquis. Sobre el cesante de sus cargos, Franquis manifestó que "en el supuesto de que sea verdad que no tiene título, hizo lo que tenía que hacer y actuó con responsabilidad. Abrió y cerró de forma inmediata una crisis".