Coalición y Unidos, a punto de cerrar su alianza electoral para 2019

La alianza electoral entre Coalición Canaria (CC) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) es inminente. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el dirigente de Unidos José Miguel Bravo de Laguna anunciaron ayer los avances en las negociaciones entre ambas formaciones para confluir en los comicios autonómicos y municipales de 2019. De hecho, Bravo de Laguna indicó que la próxima semana podría ir ya el pacto a los órganos de cada partido para ratificarlo oficialmente.

Clavijo indicó en una entrevista en Radio Nacional que el secretario insular de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y Bravo de Laguna "están trabajando para confluir en un proyecto para Gran Canaria y Canarias y el acuerdo se dará a conocer en los próximos días".

El expresidente del Cabildo grancanario indicó que las negociaciones se están realizando "paso a paso" y que se trata de una alianza para compartir cartel electoral el próximo año y en ningún caso se contempla integración de una formación en otra.

Bravo de Laguna considera que "todo lo que sea sumar nos parece positivo para que haya confluencia y que el equilibrio y la situación de Gran Canaria vuelva a recuperarse, porque la Isla ha quedado rezagada y debe volver al papel que le corresponde, ese es nuestro leit motiv", señaló.

El exdirigente del PP indicó que, una vez que los órganos de los partidos aprueben la alianza, se darán a conocer públicamente los pormenores de la misma. Todo indica que el propio Bravo de Laguna encabezará la candidatura de CC y UxGC al Cabildo de Gran Canaria, mientras que al Parlamento la plancha la encabezará un dirigente de Coalición Canaria, en este caso el actual vicepresidente del Gobierno canario y líder insular de la formación, Pablo Rodríguez. En el caso del Ayuntamiento de la capital grancanaria, lo más probable es que la encabece UxGC. En todos los casos la segunda posición en las listas será para la formación que no encabece las candidaturas.

"Cualquier pacto preelectoral que se haga es de interés recíproco para las fuerzas que llegan a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. El resultado estará en función de cómo se defienda el proyecto ante los ciudadanos", indicó Bravo de Laguna.

El que fuera también presidente del Parlamento regional considera que con esta alianza electoral Unidos quieren presentar un proyecto "en positivo" para Gran Canaria. "Hemos detectado que la Isla se ha bloqueado no sólo por acciones externas, sino también internas por errores cometidos en instituciones grancanarias. Lo que queremos es mejorar las cosas y una de ellas es pactar con otras fuerzas y no me parece de recibo que otros partidos critiquen esta confluencia, cuando tanto el PP como el PSOE y otras fuerzas han pactado para gobernar en Canarias y en otras instituciones con CC, mientras que la propia Nueva Canarias procede de Coalición Canaria. Nosotros no estamos haciendo un pacto de gobierno sino electoral para presentarnos a los comicios", subrayó Bravo.