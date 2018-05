Carlos Alonso alude a la "ética individual" del político para no mentir en el currículum

El presidente del Cabildo de Tenerife y presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso, ha aludido a la "ética individual" que deben de tener las personas que ostentan distintos cargos políticos para no mentir en el currículum.

En este sentido, Alonso se preguntaba por qué debe ser la administración la que controle este tipo de cuestiones, cuando consideró que debe ser algo que esté en la "ética individual" y que ésta tiene que "ser suficientemente potente como para no mentir".

"Al final no podemos estar controlando que alguien no mienta. Creo que lo primero es que el político tenga ética y que lo que presente sea conforme a la realidad", apostilló en declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno de La Provincia en Las Palmas de Gran Canaria.

Al respecto, señaló que él "no" es de los que piensa que para ejercer un cargo o para desarrollar la actividad profesional uno tiene que tener un título universitario o un doctorado, ya que apuntó que existe "gente muy válida que, sin estudios o con una carrera en el ámbito profesional, están muy cualificados".

"No soy de la titulitis pero sí me parece que no es razonable que se mienta, si no lo tienes, no lo tienes, no pasa nada, pero eso de estar mostrando algo que uno no es. Lo primero es que el político tenga ética", apostilló.

Así en relación al caso concreto de Tenerife donde el alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), puso en su currículum un doctorado que finalmente no acabaría, Alonso matizó que "la mentira se pilla rápido y después es difícil de justificar, igual que lo que ha hecho el presidente del PP de Canarias --Asier Antona--. Uno puede justificar muchas cosas pero yo creo que en este caso uno tiene que decir, mira me equivoqué, lo siento, dije eso y no era verdad y ya está".

Por último, al ser cuestionado si deberían dimitir, señaló que eso al igual que la mentira, "ya viene en la ética, si uno miente y tiene rostro para mentir, pues probablemente tendrá rostro para no dimitir, pero eso ya depende de cada uno".