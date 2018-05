El Teide alerta a Inglaterra

Alerta en Inglaterra ante una posible gran erupción de El Teide. El enjambre sísmico registrado en la Isla en las últimas semanas ha creado más alarma en los periódicos británicos que aquí. Varios tabloides de Reino Unido recogen con gran preocupación el episodio de terremotos que sacudió al Archipiélago y que, según al prensa británica, podrían desencadenar una explosión.

Según diarios como el Daily Mail o Daily Express, los movimientos sísmicos "han provocado el pánico en las Islas, ya que un aumento en la actividad podría ser señal de que el Teide podría estallar". Para la prensa británica se trata de "sorprendes terremotos en solo 10 días" que hacen preguntarse si se está preparando una "mega-erupción" en el Teide.

Acompañados de montajes fotográficos e infografías de los datos del enjambre, los artículos destacan que "la Isla española, un destino de vacaciones popular entre los británicos, se ha visto sacudidas por una ráfaga de actividad sísmica desde el 29 de abril".

No obstante, la prensa detalla que las investigaciones realizadas sugieren que los terremotos están siendo causados ?por una falla submarina entre las dos islas. "Los investigadores han sofocado los temores de que el volcán está a punto de explotar e insisten en que los temblores son parte de la actividad sísmica normal de las islas", puntualizan. Detallan que el más grande de ellos alcanzó una magnitud de 3,2 en la escala de Richter a unos 22 millas (35 km) de Puerto La Luz, Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.



Turismo

La prensa destaca que cada año, hasta tres millones de turistas visitan el pico de El Teide y su cráter de 80 metros de ancho. "Los visitantes caminan y toman los teleféricos hasta la cima del volcán que está clasificado como Patrimonio de la Humanidad", recoge el Express.

No es la primera vez que la alarma por una posible erupción volcánica en la Isla llega hasta Europa. Titulares como "Pánico en Tenerife" o "Alerta volcánica" han colmado las portadas de los diarios británicos más sensacionalista que parecen tener especial interés en la explosión del volcán tinerfeño. Así, en 2016, los microseísmos registrados en Tenerife se convirtieron en una situación " alarmante y aterradora" en Reino Unido. The Sun incluso, llegó a crear un apartado titulado "Tus derechos", para solventar las dudas de los lectores con el billete a Tenerife ya comprado. "Si el volcán entra en erupción, ¿puedo cancelar mis vacaciones y que me devuelvan el dinero?", planteaba el diario. También el tabloide Daily Star alertó hace dos años de que "el enorme volcán de las Islas Canarias puede entrar en erupción" y empezar a "escupir lava" en "tan solo cuatro horas".