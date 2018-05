Un experto sueco defiende el derecho a decidir del Sáhara en referéndum

El pueblo del Sáhara Occidental tiene derecho a decidir su futuro mediante la organización de un referéndum sobre la autodeterminación, dijo en Londres Pal Wrange, profesor de derecho internacional en la Universidad de Estocolmo. "El proceso de descolonización del Sáhara Occidental no se ha completado, y este territorio sigue estando en la lista de la Asamblea General de la ONU de países que deben decidir su futuro", dijo Pal Wrange, en un seminario sobre el Sáhara Occidental organizado por el Centro de Asuntos Jurídicos Europeos e Internacionales de la Universidad Queen Mary.

"La visión predominante de los expertos legales a nivel internacional es que el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos, es un territorio ocupado y aún no he visto un argumento que demuestre lo contrario, está absolutamente claro que el Sahara Occidental no pertenece a Marruecos ", insistió el académico sueco. También abordó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de febrero de 2018 que establece que el acuerdo de pesca UE-Marruecos no se aplica al Sáhara Occidental.

El seminario estuvo dedicado esencialmente al recurso presentado por la organización británica Western Sahara Campaign (WSC-UK) a nivel de la jurisdicción europea sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. WSC-UK presentó su reclamo ante el TJUE contra las importaciones británicas de productos del Sáhara Occidental en virtud de acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea.

La decisión del TJUE sobre este caso había reforzado la sentencia del mismo tribunal el 21 de diciembre de 2016, que estipulaba que Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios separados, señaló el profesor en su discurso. Esta situación ha servido para que el Frente Polisario incremente su ofensiva para cuestionar la presencia de empresas españolas en la zona.

Presente en el seminario al que asistieron académicos, el asesor jurídico de la Comisión Europea, Fernando Castillo de La Torre, hizo una presentación sobre el aspecto jurídico de la sentencia del TJUE en el caso del Sáhara Occidental.