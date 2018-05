La causa rifeña hace escala en Canarias

El 26 de mayo hará un año desde que Marruecos encarceló a los líderes de las protestas sociales en el Rif. Un tiempo en el que han sufrido reiteradas violaciones de sus derechos, según sus familias. Ahmed Moussa, cónsul del reino, niega los abusos y asegura que en su país hay garantías democráticas.

El Cabildo de Gran Canaria recibió ayer a los familiares de los líderes de las protestas sociales del Rif, que fueron encarcelados el 26 de mayo de 2017 por las autoridades marroquíes. Los parientes de los protestantes aseguraron ayer que durante este tiempo los más de 550 encarcelados, distribuidos en prisiones dispersadas por todo el país, han sido objeto de constantes violaciones a sus derechos fundamentales. Entre ellos destaca Nasser Zafzafi, líder de las protestas del Rif, que comenzaron en 2016 con la muerte de Mouhcine Fikri, triturado dentro de un camión de la basura al intentar rescatar su mercancía confiscada por la polícía.

Este acto contó con la presencia de Ahmed Zafzafi, padre del cabecilla de las movilizaciones, el portavoz del movimiento popular del Rif en España, Reda Benzaza, el líder de esta asociación en Canarias, Driss Bouamama, y el consejero insular de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez. El estrado, colocado en el patio de la Casa Palacio, fue adornado con carteles con las imágenes de los jóvenes recluidos y con una gran pancarta en la que se podía ver a Nasser y a Abd el-Krim, líder rifeño que capitaneó la resistencia contra la administración colonial.

Para Reda Benzaza las protestas que se iniciaron en 2016 eran más una necesidad que una elección. Él estaba en la plaza del pueblo cuando el camión de la basura trituró a Mouhcine Fikri. "En ese momento podíamos o agachar la cabeza o decir basta", afirmó el líder rifeño, que comentó que el paso fue lógico y natural ya que desde las autoridades "trituraban los derechos del pueblo rifeño a diario". Denuncia que durante las represalias del gobierno marroquí por las movilizaciones en el Rif, que se mantuvieron durante más de siete meses, los policías no tuvieron en cuenta la edad de los detenidos y que en muchos casos "llegaron a separar a niños de los brazos de sus madres, que pasaron meses sin saber nada de sus hijos". El líder comentó que la discriminación de Rabat a la región genera un discurso en el que se diferencian dos Marruecos, "el útil y el no útil". Destacó también los encarcelamientos de periodistas en el reino alauí, que considera una manera de "tapar las violaciones de los derechos humanos al mundo" y criticó también a aquellos dirigentes europeos que aún apoyan a Marruecos ante testimonios tan impactantes como el de Ahmed Zafzafi, "que saca fuerzas de donde no las hay". La causa ha llevado a Zafzafi a seis países europeos en una semana. El padre del líder de las manifestaciones subrayó que la problemática del Rif no es algo nuevo, sino que hunde sus raíces en el proceso de la descolonización y la constante ausencia de interés que ha demostrado el Reino de Marruecos por la zona. "Intentamos olvidar, pero muchas veces es simplemente imposible", aseguró y quiso dar las gracias a todos aquellos "mártires" que alzaron sus voces tras la muerte de Mohcine Fikri. Durante su intervención se le vio visiblemente emocionado y tuvo que parar su discurso en varias ocasiones, especialmente cuando hablaba de su hijo, que cumplirá este mes un año encarcelado. "Todas las protestas fueron pacíficas, solo pedíamos cosas como un hospital o una carretera, cosas simples", explicó Zafzafi e hizo un llamamiento a los países europeos a los que considera "cuna de la democracia" para que apoyen la causa rifeña. "No pedimos un apoyo militar lógicamente, solo uno moral, que el Gobierno vea el respaldo de nuestras reivindicaciones", sentenció el padre del líder de las protestas.

Driss Boumama solo quiso denunciar el desgaste tanto físico como psicológico que están sufriendo los jóvenes encarcelados, especialmente Nasser Zafzafi. El líder que reside en Canarias asegura que el joven lleva todo este tiempo en aislamiento y que "entró sano y ahora toma once pastillas diarias". "Sabemos que nunca saldrán mentalmente como entraron, pero al menos que los excarcelen cuanto antes y que los daños no vayan a más", solicitó Boumama.

Por su parte, el cónsul de Marruecos en Canarias, Ahmed Moussa, negó ayer que se hubiesen producido en las cárceles del reino alauí ningún tipo de violación de los derechos humanos. Señaló que en su país se respetan "todas las normas de convivencia democrática" y que el estado de los detenidos depende únicamente de los jueces y que "el Estado está para aplicar la ley, sea en beneficio de unos o de otros". Aseguró que el gobierno no puede interceder en esto porque Marruecos atraviesa un proceso democrático avanzado y respeta los Derechos Humanos, recogidos en su Constitución. Moussa asevera que las revueltas del Rif no fueron pacíficas y que hubo violencia en las calles, además de que Nasser Zafzafi, paralizó en una mezquita la oración de un imán y "actuó en contra de las normas". Moussa también explicó que el Gobierno marroquí ya ha puesto en marcha proyectos para modernizar y dotar de las infraestructuras necesarias a la región, obras que el reino tiene previsto terminar en 2019.