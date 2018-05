La que fuera consejera de Cultura en el Cabildo de Tenerife, viceconsejera de la misma área en el Ejecutivo regional y diputada en el Parlamento de Canarias por CC, Dulce Xerach, guarda silencio sobre la identidad del político que abusó de ella hace 27 años. La exparlamentaria, centrada ahora en un estudio de arquitectura, prefiere no pronunciarse sobre la repercusión que ha tenido la denuncia que lanzó a través de su cuenta de Twitter el pasado 30 de abril al sumarse a la campaña #Cuéntalo, una iniciativa que surgió en esta red social a raíz de la sentencia sobre La Manada . "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder", reveló el pasado lunes. Ayer calló de nuevo tras la oleada de mensajes de apoyo de políticos de todos los partidos . "El simple tuit ya fue demasiado", esgrimió ayer. Tampoco atendió la demanda generalizada para que revele el nombre de su abusador.

Nada más publicar su historia las reacciones no se hicieron esperar. La más sonora ha sido la de la magistrada Victoria Rosell, que lanzó la siguiente pregunta: "¿Se llama como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago, más o menos?". Tras su formulación, varios usuarios de Twitter señalaron enseguida a Ricardo Melchior (CC), actual presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y expresidente del Cabildo tinerfeño. Rosell optó por borrar su tuit y publicó otro para justificar la eliminación del primero explicando que creyó que Xerach "daba pistas para adivinar" el cargo público al que "tuvo que resistirse". "Si lo entendí mal, prefiero rectificar a que los acosadores le den la vuelta a la campaña", esgrimió. Melchior, que tildó de "triste, feo y asqueroso" el asunto en el que se ha visto envuelto, ya ha anunciado que llevará ante la Justicia cualquier tipo de intervención que le relacione con el caso de abuso denunciado por Xerach.

En medio de la polémica desatada como consecuencia del tuit de la jueza, las muestras de apoyo desde las diferentes formaciones se sucedieron y numerosos políticos alabaron la valentía de Xerach. Algunos partidos, como CC, la animaron a denunciar los hechos, si así lo consideraba oportuno, en las instancias adecuadas. En un comunicado, la fuerza nacionalista también subrayó que "no se debería admitir ningún tipo de insinuación sobre la persona o personas que pudieran estar implicadas en tan deplorables hechos, al tratarse de un asunto extremadamente serio y como tal debería de tomarse". Políticos de otros partidos también la alentaron a dar un paso más para evitar cualquier tipo de especulación.

Xerach, que prefiere no hacer declaraciones, sigue activa en su cuenta de Twitter. A través de este medio es también por el que ha respondido a alguna crítica. "La cobardía de @DulceXerach al no decir el nombre de su violador por miedo a perder su estatus no ayuda a la lucha contra el machismo, dándole alas a los violadores para que sigan haciéndolo porque el miedo de las víctimas los hace impunes. Es vergonzoso", escribió un usuario de la plataforma. "¿Violación?", le respondió Xerach. En dos entradas diferentes dirigidas a este mismo usuario, la exparlamentaria aseguró que le dijo "no" al cargo político que abusó de ella y que éste "se quedó con el no". Xerach le indicó, además, que lo que le sucedió a ella "no fue tan grave como lo que le ocurrió a la pobre chica de La Manada". "Después vino otra cosa: las represalias por decir NO", añadió.

La expolítica también retuiteó ayer un mensaje publicado por la vicesecretaria del PSOE en Tenerife, Marián Franquet. En ese tuit, la que la que fuera directora del Instituto Canario de Igualdad se pregunta cómo el Ejecutivo de Fernando Clavijo apoyaría a Xerach en caso de que ésta denunciase. "¿Con los cero recursos especializados que tienen? ¿Con una denuncia por un posible delito prescrito? Falta de rigor", lamenta la socialista. Asimismo, Xerach compartió en su cuenta la historia publicada por otra usuaria que asegura que sufrió el acoso de un hombre que aún mantiene un cargo político. "Ser mujer joven, preparada y querer avanzar profesionalmente sale caro, debes pagarlo con favores sexuales al que se supone es tu jefe inmediato", explica dicha usuaria. La exparlamentaria, también a través de la red social, aclaró que esos hechos no tienen que ver con su caso.

Otra publicación de la que fuera viceconsejera regional de Cultura hace alusión a unas palabras del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Xerach las publicó, como se observa en una de las imágenes que acompañan al artículo, con una simple frase: "Qué premonitorio resulta mi adorado #garciamarquez en estos momento de #diNO".