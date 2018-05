Podemos aboga por detener la adjudicación de los informativos de la tele canaria

"El asunto de la Radio Televisión Canaria ha llegado a un punto de no retorno" tras "el cúmulo de despropósitos, conflictos jurídicos y lagunas legales" existente en torno al proceso de adjudicación de los servicios informativos a una empresa externa. Así lo expresó ayer Podemos a través de un comunicado en el que aboga por refundarla con el objetivo de que esos informativos sean "100% públicos".

Para el parlamentario regional Juan Márquez, resulta "una vergüenza" que después de "cientos de millones de inversión", a día de hoy la televisión pública no cuente con "un micro o una silla para sentarse.

"Santiago Negrín [presidente del Consejo de RTVC] no debería seguir adelante con la adjudicación de los informativos, puesto que hay dudas sobre su legalidad. Podemos no va a parar hasta que este servicio sea desprivatizado. El servicio de informativos de una televisión pública no puede estar en manos privadas, no es admisible desde un punto de vista democrático", expuso el diputado.

Negrín comunicó el miércoles a los dos consejeros que quedan en el órgano rector -Alberto Padrón (PP) y María Lorenzo (PSOE)- la necesidad de contar con un nuevo informe que aclare las dudas sobre su potestad para convocar y resolver el negociado sin publicidad que ha concluido con Videoreport, controlada por Inforcasa -editora de Canarias7-, como la empresa que ha puesto sobre la mesa la mejor oferta.

El presidente del Consejo Rector de RTVC tomó esta iniciativa tras conocer que el juez de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife que analiza el recurso, interpuesto precisamente por Videoreport contra el proceso de adjudicación, ha advertido de las consecuencias penales y civiles en que incurriría de formalizar el contrato.

A ese contexto es al que se refiere Podemos para proponer "empezar de cero" en la Televisión Canaria. Además, Márquez señaló que prescindir del sector privado supondría ahorrarse los "márgenes de beneficio de las empresas", dinero que, según el diputado autonómico, debería dedicarse a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores que en la actualidad, "por culpa de la subcontratación", desempeñan su labor "en condiciones muy precarias".