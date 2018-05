Rosell señala a Melchior como posible abusador de Xerach y después rectifica

La magistrada Victoria Rosell señaló ayer al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, como el presunto abusador de la exparlamentaria Dulce Xerach. Lo hizo en un mensaje publicado en la red social Twitter, la misma en la que menos de doce horas después rectificaría no sin antes borrar el tuit en que apuntaba al que fuera presidente del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2011 como el político a quien Xerach se habría referido en su denuncia pública.

Xerach, que se ha alejado de la actividad política tras pasar por el Cabildo tinerfeño, en el que ejerció como consejera, y ocupar su último cargo público como diputada autonómica en la bancada de Coalición Canaria (CC), se sumó en Twitter a la campaña #Cuéntalo narrando una situación que sufrió en 1991. "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder", reveló la que fuera una de las más firmes promesas de la cantera nacionalista -hoy centrada en su trabajo en un reputado despacho de arquitectura- a hilo de la polémica sentencia de La Manada, que fue la que dio lugar al hashtag #Cuéntalo en las redes sociales.

El mensaje de Xerach había recibido ayer alrededor de 60 respuestas al cierre de esta edición, entre ellas varias de representantes políticos como, por ejemplo, Patricia Hernández, Noemí Santana o Juan Márquez. Entre las decenas de respuestas ya no puede leerse, sin embargo, la de la magistrada Rosell, que desencadenó la indignación de Melchior hasta el punto de que el responsable de la Autoridad Portuaria tinerfeña ya ha anunciado acciones legales contra la jueza y todo aquel que lo nombre en relación con el tuit de Xerach. Rosell escribió un mensaje en el que preguntaba si el político presuntamente abusador o acosador "Se llama [ sic] como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago, más o menos?" A renglón seguido, otro usuario de Twitter establecía la primera relación: "Ricardo Melchor". Y no fue la única. Otro internauta incluso fue un paso más allá y publicó una fotografía del expresidente del Cabildo de Tenerife y un enlace a una información de contenido insidioso.

La reacción de Melchior no se hizo esperar y anunció en la Cadena Ser a primera hora de ayer lo que confirmaría después a este diario. Esto es, que llevará ante la Justicia a todo aquel que en cualquier tipo de intervención lo nombre en relación con el mensaje-denuncia de Dulce Xerach. "Cualquier intervención donde se me nombre irá a los juzgados", subrayó el nacionalista, que llevará así el tuit de Victoria Rosell a instancias judiciales.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que la denuncia del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tendría dos posibles vías: por un lado, cabe en principio la posibilidad de la penal por supuestos delitos de injurias y calumnias; por otro, existe también la posibilidad de la vía civil si lo que se considera es un atentado contra el derecho al honor de Melchior, que ayer calificó el espinoso tema de "triste, feo y asqueroso". En cualquier caso, y tanto si los abogados del nacionalista toman la vía penal como si toman la vía civil, la clave para que la denuncia prospere reside es que el juzgador entienda o no que de lo escrito por Rosell se infiere "indubitadamente" que el aludido es efectivamente Melchior. En otras palabras: en que no haya dudas de que quien se ha sentido ultrajado es fácilmente identificable.

La magistrada, que fuera diputada de Podemos hasta que se vio obligada a dejar la política por figurar como investigada en un caso de pretendida prevaricación que finalmente se descubrió como inexistente -hasta el punto de que es ella quien ahora ha denunciado al juez Salvador Alba por considerar que manipuló la declaración de un imputado en una causa que ella había instruido y falseó un informe con la intención de perjudicarla-, se apresuró ayer a negar haber cometido ilegalidad alguna. Lo hizo también en Twitter y en el mismo mensaje en que rectificaría lo escrito anteriormente. "He borrado el tuit de respuesta a un #cuéntalo no por que [ sic] fuera nada ilegal, sino porque creí que ella [en referencia a Dulce Xerach] daba pistas para adivinar el cargo público a quien tuvo que resistirse. Si lo entendí mal, prefiero rectificar a que los acosadores le den la vuelta a la campaña", expuso la jueza.

Para entonces ya habían sido varios los políticos que bien en Twitter bien ante los micrófonos habían mostrado su apoyo a Xerach y la habían instado a que dé el nombre del presunto abusador o acosador. "Como mujer entiendo su sufrimiento y la impotencia que ha sufrido durante tantos años", dijo la portavoz del PP en el Parlamento regional, Australia Navarro.

No obstante, la diputada puntualizó que Xerach debería dar "un paso más" tanto para evitar especulaciones como las que han salpicado a Ricardo Melchior como "para evitar que otras mujeres se vean en situaciones similares". "Le pido que dé un paso más; estamos con ella, pero esto no puede favorecer la especulación, porque eso tampoco es justo", agregó. En esta misma línea, y aunque desde el otro extremo ideológico del Parlamento, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, destacó la "valentía" de Dulce Xerach y la animó a perseverar: "Espero que la compañera siga siendo tan valiente, que dé un pasito más y que nos diga quién es esa persona que le hizo pasarlo mal". Incluso el mismo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se sumó ayer a las muestras de apoyo a Xerach y le expresó a ella y a las personas que hayan sufrido su misma situación "el apoyo y la colaboración" de su Ejecutivo. "Quien quiera denunciar no solo tiene nuestro máximo respeto, sino el máximo apoyo y colaboración", subrayó.

Xerach no ha sido la única política que ha narrado su sufrimiento en Twitter. La concejal valenciana Isabel Lozano denunció que en su infancia sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de kárate. Y la diputada de Les Corts Marian Campello reveló que cuando tenía 18 años hizo una prueba laboral en la que tenía que quedarse a dormir y el coordinador del trabajo se metió en su cama sin su consentimiento.