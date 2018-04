Juan José Cardona por Luis Ibarra

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y actual concejal del PP en la oposición relevará al socialista Luis Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Populares y nacionalistas están a punto de culminar las negociaciones iniciadas hace meses para poner en marcha un acuerdo en lo que resta de legislatura. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, y la secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, se reúnen hoy para ultimar los aspectos de este acercamiento entre ambas formaciones, justo después de que la semana pasada el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, mantuviera un encuentro con el presidente del Gobierno central Mariano Rajoy en el Congreso tras plasmarse el rechazo de la Cámara Baja a las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El cambio en la presidencia del Puerto no se hará efectivo hasta la semana que viene, mientras que la sustitución de Ricardo Melchior (CC) al frente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife queda, de momento, pendiente. Hasta ahora, y en caso de producirse un reemplazo en este puesto, el consejero popular del Cabildo de Tenerife Pedro Suárez es el que parte con mayor ventaja.

El acuerdo en el que trabajan Coalición y el Partido Popular no solo garantizaría el respaldo del PP en el Parlamento al Ejecutivo regional -gobernado en minoría por CC desde que en diciembre de 2016 se rompiera el pacto que nacionalistas y socialistas suscribieron en el inicio de esta legislatura-, sino que también supone el reforzamiento público del presidente del PP en Canarias, Asier Antona. El líder de los populares isleños pone así en marcha la maquinaria electoral del partido. La entrada de un dirigente popular en, al menos, uno de los dos puertos estatales forma parte de la estrategia interna del partido, que busca prepararse de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo año. Es el Ejecutivo regional el que tiene la potestad de proponer a Madrid los candidatos a la presidencia de las autoridades portuarias, puesto que el Ministerio de Fomento solamente los ratifica y publica los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la llegada de Cardona a La Luz marca deberes a Antona, que ahora tiene que buscar a un candidato para liderar la plancha electoral del PP en la capital grancanaria.

Los nacionalistas también darían un paso importante al cerrar estas conversaciones, pues asegurar la estabilidad del Gobierno de Fernando Clavijo hasta que se consuma la legislatura permitirá a CC aprobar las cuentas de 2019, unos presupuestos que en plena carrera electoral podrían peligrar si no atan los votos suficientes. A ello se suma, además, que los nacionalistas se asegurarían de que lleguen a buen puerto las principales leyes que se tramitan en la Cámara regional.

Este acercamiento entre las dos formaciones ya ha dado sus primeros frutos. Hace apenas una semana Jimena Delgado-Taramona asumió la presidencia de la Zona Especial Canaria (ZEC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, en sustitución de Beatriz Barrera. Delgado-Taramona, que entregó su acta de concejala en el Ayuntamiento capitalino el 23 de marzo para ponerse al frente de la zona de baja tributación fiscal, protagonizó el primer capítulo de la renovación de cargos dependientes del Estado en el Archipiélago.

El acercamiento entre PP y CC levantó ampollas entre los socialistas, que decidieron a medidos de marzo salir del acuerdo tripartido al que habían llegado para renovar los órganos del Parlamento canario: la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común. El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, respondió con el bloqueo a esa renovación en las instituciones parlamentarias a pesar de que los partidos ya se habían repartido los puestos. La filtración de que Ibarra sería sustituido por Cardona fue mal recibida en el seno del partido socialista. Torres, nada más conocer las conversaciones entre populares y nacionalistas, señaló que su relevo responde a "razones estratégicas y políticas" y "no a criterios de interés general ni de mala gestión" porque, según indicó, el trabajo de Ibarra ha sido "riguroso" y "apartidista".

Cuando se consuma el relevo, Ibarra pondrá punto y final a siete años de presidencia. El socialista reconoció, una vez que se dieron a conocer las negociaciones para su sustitución, que el mantenimiento del puesto más allá de la ruptura entre CC y PSOE es un caso "atípico". "He estado cerca de 15 meses como el único alto cargo del PSOE que se ha quedado. La vida de un político es así. Tengo mi puesto de trabajo fijo y el día que me vaya no pasa nada", afirmó.

El bloqueo a la renovación de los órganos dependientes de la Cámara regional -que acumula más de un año de retraso- durará hasta después de los comicios de 2019. El cambio en las instituciones requiere 36 votos -tres quintos de la Cámara-, una cifra difícil de alcanzar con el descuelgue del PSOE. El líder de los socialistas advirtió a nacionalistas y populares, tras tres votaciones fallidas consecutivas en el Parlamento, que no contaran con su formación. Según indicó, el acuerdo entre CC y PP es una alianza "entre dos partidos perdedores para sobrevivir porque se necesitan mutuamente aquí y en Madrid". Torres aseguró que los órganos dependientes se cubrirán en la próxima legislatura "a propuesta de los socialistas, en el Parlamento, cuando el PSOE gobierne en Canarias y siempre buscando el consenso".

Pese al bloqueo impuesto por los socialistas, en este contexto de conversiones entre nacionalistas y populares se podrían dar otros cambios en cualquier momento. El PP busca salir bien parado en el Consejo Consultivo. Este órgano está compuesto por siete consejeros, de los que cuatro son elegidos por el Parlamento y otros tres por el Ejecutivo regional. Hasta que se produjera la votación de los cuatro miembros que elige la Cámara, el Gobierno canario no podía designar a los tres que directamente elige él. De éstos, dos serían a propuesta del PP: la propia Barrera, que durante seis años ocupó la presidencia de la ZEC, y la dirigente palmera María Rosa Haro.

Así las cosas, el escenario político de las Islas se perfila con el bloque mayoritaria que suma 33 escaños -CC, PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG)- y el minoritario, formado por los 27 diputados de PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos.