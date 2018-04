Santa Cruz de La Palma gana la batalla por los derechos de los Enanos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha logrado una nueva victoria en la batalla por los derechos de los Enanos de la Bajada de la Virgen ante una empresa asturiana que quería comercializarlos y pleiteó para que el Consistorio palmero no tuviera derechos sobre esa comercialización.

La mañana de este miércoles se ha sabido que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado el martes un recurso de la empresa asturiana que pedía la anulación del registro como marca de la UE de la representación de un hombre en traje regional canario, la cual había sido inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) por el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por parecerse a un diseño industrial.

Se trata de la carismática figura de los Enanos de la Bajada de la Virgen, uno de los símbolos de los palmeros, por el que el Ayuntamiento de la capital palmera lucha para que el pueblo palmero tenga los derechos sobre la comercialización.

La Justicia europea ha considerado que la solicitud de nulidad de la empresa asturiana Menta y Limón Decoración "presentaba el conflicto existente entre los signos en pugna como un conflicto entre marcas, basándose en la semejanza entre los signos y el riesgo de confusión".

Según una información de la web de información Diario del Derecho, EUIPO examinó el caso aplicando las disposiciones relativas a la protección de los dibujos y modelos, que no habían sido alegadas por dicha empresa, por lo que el TUE ha sentenciado que es lógico que la Oficina de Propiedad Intelectual estimara que no le correspondía tener en cuenta las mencionadas disposiciones, puesto que Menta y Limón Decoración no había invocado este motivo.

El TUE ha considerado, en ese sentido, que la empresa asturiana debería haber invocado en apoyo de su solicitud de nulidad la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y no la Ley de Marcas, de modo que la EUIPO pudiera valorar el conflicto existente entre los diseños industriales españoles anteriores y la marca del ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Sobre esta decisión cabeza recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses, contado a partir de su notificación.

En enero del año pasado, el Ayuntamiento capitalino ya había ganado otra batalla en este pleito judicial para defender la figura del Enano como un patrimonio de los palmeros, después de que varias empresas privadas de diferentes sectores registraran la marca.

La Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) estimó el recurso presentado por la corporación capitalina en defensa de su titularidad de la Marca Europea del Enano de la Bajada de la Virgen, frente a la empresa asturiana Menta y Limón Decoración, que en julio de 2014 presentó una solicitud de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca registrada por el ayuntamiento en 2012, que incluye la figura del danzante lustral en una extensa relación de productos y servicios.