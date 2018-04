Antona afirma que no oculta dónde nació aunque borrara Bilbao de su biografía

El presidente regional del PP, Asier Antona, nació en Bilbao de forma casual porque su madre estaba en la capital vizcaína de vacaciones de Navidad cuando dio a luz. Pero sus padres regresaron a la isla de La Palma pronto y el dirigente popular se considera palmero por los cuatro costados. "Uno no es tanto de donde nace sino de donde se hace y mis sentimientos son palmeros, llevó los 41 años de mi vida en la isla de La Palma". Sin embargo, Antona no explica exactamente el motivo por el que en las diferentes referencias biográficas que tiene no aparece en ninguna que naciera en Bilbao, sino en Santa Cruz de La Palma. Negó que lo haya omitido, que estas contradicciones sean por algún motivo en particular o porque quiera esconder su lugar de nacimiento y rechazó entrar en más polémicas sobre este asunto.

"Cuando me preguntan de dónde soy siempre dijo que soy de la isla de La Palma, tengo 41 años y llevo toda mi vida viviendo aquí, nací en Bilbao porque mi madre dio a luz allí porque estaba pasando las vacaciones de Navidad y una vez que nací volvimos aquí. Nacer en Bilbao no es incompatible con que mis sentimientos y mi vida se hayan desarrollado en La Palma", aseguró el líder de los populares canarios.

Asier Antona no tiene dudas sobre el apoyo con el que cuenta en su partido y entre sus compañeros a pesar de las contradicciones, falsedades y omisiones surgidas en torno a su currículo y su lugar de nacimiento, uno por unos estudios que no terminó y otro porque no haya sido claro desde un principio. Tampoco cree que esta cuestión afecte a su liderazgo en el PP de las Islas: "El liderazgo del partido me lo gano trabajando intensamente día a día como llevo haciendo hace más de 20 años en este partido, eso es lo que da el liderazgo, y trabajando en los asuntos importantes que interesan a los ciudadanos".

Tampoco quiso Antona adelantar acontecimientos en cuanto a sus apetencias sobre encabezar la candidatura a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas de 2019 y por la circunscripción por la que se va a presentar, es decir, Gran Canaria o Tenerife. En este sentido, se remitió al comité electoral del partido que es el órgano que tiene las competencias para desarrollar y aplicar el calendario electoral. "Mi partido tiene reglado este asunto y es el comité electoral el que maneja esas reglas", añadió.

Asier Antona realizó estas declaraciones antes de participar en una reunión con los trece alcaldes que su partido posee en el Archipiélago para hablar de asuntos de interés para las corporaciones locales, y rechazó referirse al hecho de que durante años su currículo le atribuyera una titulación universitaria de posgrado que nunca llegó a obtener. Según Antona este asunto ya está suficientemente aclarado por su parte y se negó a entrar en "más polémicas".

Superávit y servicios sociales

El PP es partidario de ampliar los supuestos para invertir el superávit de los ayuntamientos. Además de las inversiones financieramente sostenibles, Antona se mostró partidario ayer de que estos fondos -unos 300 millones en las Islas- también se puedan gastar en empleo, igualdad, servicios sociales, juventud y vivienda. Asimismo, los populares son partidarios de que la reinversión se aplique sobre lo presupuestado por cada ayuntamiento y no sobre lo liquidado.

La reunión de la cúpula regional del PP con sus alcaldes también abordó la Ley de Servicios Sociales que se encuentra en el plazo de las enmiendas parciales en el Parlamento regional. El líder del PP en las Islas marcó una serie de condiciones para que su grupo parlamentario respalde la ley cuando finalice el plazo y el texto entre para su aprobación final en la comisión correspondiente y el pleno.

El PP demanda que las familias que tengan derecho a la prestación canaria de inserción (PCI) obtenga una ampliación indefinida para percibirla mientras reúnan los requisitos y no se les limite a dos años como hasta ahora.

Asimismo, Antona expuso que en el marco de los servicios sociales los ayuntamientos son las entidades "más importantes", de ahí que matizó que su partido "no apoyará la ley" si no se planifica el ámbito competencial donde se exponga qué administración tiene qué competencias en materia social. Además exigió, en declaraciones a los medios, incluir el catálogo de servicios y las prestaciones económicas con la correspondiente ficha financiera, o el aumento de la dotación presupuestaria. En este sentido, indicó la necesidad de que en tres años la dotación de las políticas sociales en los presupuestos de la Comunidad Autónoma aumenten al menos un 10%.

La reunión con los alcaldes por parte de la cúpula regional del PP también abordó el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la ley de coordinación de las policías locales, una ley que debe resolver, entre otras cuestiones, el déficit de agentes municipales en Canarias, que supera el millar.