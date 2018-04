Navarro: "No he revisado mi currículo porque recuerdo lo que he puesto"

A Australia Navarro no le hace falta comprobar que las titulaciones que contiene su currículo se corresponden con la realidad. La secretaria general del PP en Canarias y portavoz del grupo popular en el Parlamento aseguró este viernes que no ha cotejado su historial académico y profesional porque está segura de lo que contiene. "No he revisado mi currículo porque recuerdo perfectamente lo que he puesto porque es lo que tengo", indicó Navarro.

Navarro, en una rueda de prensa convocada junto a la diputada nacional María del Carmen Hernández Bento para detallar las bondades de los presupuestos generales del Estado que la próxima semana se debatirán en el Congreso, no quiso hacer declaraciones sobre la "inexactitud" del currículo de Antona, por lo que simplemente se remitió a sus declaraciones. Tampoco quiso dar su opinión sobre el cambio en el lugar de nacimiento que ha efectuado Antona a lo largo del tiempo, el segundo dato puesto en cuestión en su biografía. Pese a que el político popular siempre se refiere a Santa Cruz de La Palma como su lugar de nacimiento, Bilbao es su ciudad natal. "No tenemos opinión al respecto porque creo que no hay una opinión política que dar sobre dónde o no nace una persona", esgrimió.

Varios días después de que se conociera la modificación en el currículo de Antona, el dirigente popular ha manifestado su voluntad de acreditar sus títulos académicos si la iniciativa que en este sentido ha presentado Podemos en la Cámara regional sigue adelante. Navarro está de acuerdo con esta acción, pues según subrayó, su partido está a favor de aquellas medidas que favorezcan la "transparencia" y, sobre todo, si van dirigidas a que los políticos ganen "credibilidad".

La secretaria general del PP en el Archipiélago hizo hincapié, a su vez, en que no se exige ningún título académico para ser diputado. "De ahí que en el Parlamento de Canarias no exista esa obligación de acreditar los méritos académicos que uno posea, por eso no se ha articulado de ninguna forma", añadió.