Canarias ve más cerca la salida por ley de su fuero del sistema de financiación

El presidente español, Mariano Rajoy, anunció ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la inminente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, señaló ayer que las Islas están "mucho más preparadas que hace unos años, políticamente y técnicamente" de cara a lograr un mejor resultado en el reparto de los fondos estatales para sanidad, educación y políticas sociales.

En el plano político, la consejera señaló que la propia ponencia del Régimen Económico y Fiscal (REF) creada ayer en el Congreso de los Diputados puede servir para recabar una opinión favorable de todos los partidos políticos en la consecución del objetivo de que el fuero canario se instale para siempre fuera del sistema de financiación. Es algo que se ha conseguido en los últimos años pero que necesita el refrendo escrito en alguna norma para despejar dudas a futuro.

La propia negociación del nuevo modelo de reparto de fondos estatales entre las comunidades autónomas puede servir para ello, pero el Ejecutivo canario no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para lograrlo. El próximo martes hay una reunión previa de la ponencia del REF en la que se podrá pulsar la opinión de los diferentes partidos sobre este asunto.

La negociación desarrollada al respecto en su día por Dávila con el Ministerio de Hacienda fraguó en una aportación con carácter retroactivo y creciente. En el primer año, las Islas recibieron 350 millones de euros; en el segundo, 416 millones. De tal manera que ponerse al día supondría, "con el actual modelo de financiación, en torno a 700 millones de euros" anuales, detalló la consejera.

Rosa Dávila señaló que tras el anuncio de Rajoy no hay ninguna fecha concreta. Además, sobre el giro dado con respecto a la situación en Cataluña -Madrid defendía no abrir la negociación hasta que hubiera un Gobierno catalán-, Dávila señaló que "lo ideal sería la normalización democrática, pero consideró que lo que ocurre en esa comunidad autónoma no puede condicionar al resto del país".