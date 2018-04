Antona afirma que acreditará sus méritos académicos en el Parlamento

El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, ha afirmado este jueves que, "como no podía ser de otra manera", acreditará sus títulos y méritos académicos ante el Parlamento en cuanto la Mesa de la Cámara determine cómo hacerlo tras las iniciativas presentadas al respecto (de momento solamente una petición de Podemos). Las palabras del líder de los populares en la Comunidad Autónoma, que lucía un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la web institucional del Parlamento que en realidad no tiene, adelantan el apoyo del grupo del PP a que se articule una fórmula para que se lleve a cabo la acreditación de las titulaciones, algo que, no obstante, ya han hecho a título individual representantes de su propio partido, como Cristina Tavío, Águeda Montelongo y Astrid Pérez, y de otras fuerzas políticas, como el socialista Héctor Gómez.

"Creo que es bueno, y siempre apoyaré que se haga cualquier ejercicio de transparencia como el que he hecho yo, y aquellos que tengan que corregir lo que tengan que corregir que también lo puedan hacer y también el que tenga algún tipo de inexactitud en el currículum", ha explicado Antona en los pasillos del Parlamento, donde ha avanzado que "cuando las iniciativas que se han presentado se pongan sobre la mesa y sean calificadas, evidentemente las voy a apoyar, como no podía ser de otra manera , y seré yo el primero en presentar todo lo que le he dicho, no solo los títulos de mi licenciatura, sino todo lo que le he hablado del período de docencia e investigación del doctorado, que han sido todos superados", ha agregado.

Ha sido precisamente el DEA de Antona el que ha dado lugar a que haya comenzado una suerte de carrera entre los diputados con titulaciones por acreditar que efectivamente las tienen. Al respecto, el presidente del PP ha reducido su caso a una "inexactitud" que, ha dicho, no se arrepiente de haber corregido apenas días después del escándalo por el máster de su correligionaria Cristina Cifuentes, ya que, ha agregado, solo trató de actuar con honestidad.

"He actuado con absoluta honestidad y creo, humildemente, que eso hay que ponerlo en valor; lo he hecho con honestidad, detecté esa inexactitud y lo que hice con absoluta transparencia, a través incluso del gabinete de prensa de la presidencia del Parlamento, fue corregir eso", ha añadido.

Antona ha insistido en que concluyó tanto su licenciatura, de lo que se había vacilado en los últimos días incluso dentro del propio PP y que este diario ha podido constatar, como los dos períodos, el de docencia y el de investigación, previos a la defensa del trabajo para la obtención del DEA. "Qué es lo único que faltó, y de ahí la inexactitud, que en un momento determinado tenía que presentar un trabajo final de todos estos períodos [docencia e investigación] en Madrid; no pude presentarlo en Madrid, por las circunstancias que fueran, porque yo estaba en Canarias, y eso es todo lo que ha ocurrido, ni más ni menos, y es así de simple", ha minimizado.