Nueva Canarias renuncia a pedir la retirada de los Presupuestos de Rajoy

NC cambia de estrategia. Los nacionalistas canarios de izquierdas no presentarán este año enmienda de devolución de los Presupuestos Generales del Estado. Pese a mantener la misma posición y similares argumentos de rechazo respecto a todos las cuentas estatales presentadas por el Gobierno del PP desde el 2012, esta será la primera vez que no lo hace desde entonces. Aunque tiene de plazo hasta el viernes para redactar un texto y registrarlos en el Congreso, la dirección del partido ya ha decidido que en esta ocasión no tiene mucho sentido y que se sumarán a la que ya anunciado el PSOE, votando la devolución del proyecto de ley en el sesión del Congreso del día 26, fecha en la que se producirá el debate de totalidad.

El diputado nacional de la formación, Pedro Quevedo, confirmó ayer que, tras varias semanas de mantener la duda y aunque no hay una decisión formal adoptada por parte de la comisión ejecutiva de NC, que se reunirá el próximo lunes, tanto él como el presidente del partido, Román Rodríguez, han abordado el asunto y han decidido no presentar enmienda de devolución para concentrar los esfuerzos parlamentarios en Madrid en los diversos asuntos que están tramitándose como el nuevo Estatuto y la reforma del REF económico.

Quevedo asegura que esta decisión no supone darle menor relevancia política al debate de totalidad de los Presupuestos que en años anteriores, sino que han llegado a la conclusión que el efecto práctico será el mismo.

La posición de NC no determina en un primer momento el futuro del proyecto presupuestario ya que todo sigue dependiendo del PNV, cuyos cinco escaños condicionarán ese día si se rechazan o no las enmiendas de devolución, que en principio contarán con el 'no' seguro del PP, Cs, UPN, Foro Asturias y el de la diputada de CC, Ana Oramas. Si el PNV rechaza esas enmiendas, se dará un empate a 175 votos, lo que supone de facto que los presupuestos superarán el primer escollo. Si los nacionalistas vascos se abstienen o apoyan las enmiendas de los grupos enmendantes, el proyecto decae y seguirán en vigor los Presupuestos del 2017, que ya habían sido prorrogados provisionalmente el 1 de enero.

El grupo vasco insiste en no abrir ninguna negociación sobre los Presupuestos en tanto se mantenga en aplicación el artículo 155 en Cataluña, pero aclara que votar contra las enmiendas de totalidad no supondría de facto apoyar los Presupuestos, lo que daría un mes más de plazo, hasta la votación definitiva en mayo, para que se formara un gobierno catalán y se retirara el 155.

El voto de Quevedo sí sería determinante en las votaciones definitivas de final de tramitación, en las que para que el proyecto no decaiga no vale el empate a 175 votos, sino que necesita uno más a favor que en contra. Quevedo fue en las cuentas del 2017 ese voto 176 que salvó los Presupuestos.

El diputado canario asegura que la decisión de no presentar enmienda en esta ocasión no tiene nada que ver con las negociaciones que NC está manteniendo con el Gobierno central para comprobar el cumplimiento de los acuerdos del año pasado y la posibilidad de negociar los del 2018 . Señala por tanto que no habló de este tema en su reunión del pasado jueves con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que, en todo caso, "ellos ya conocen nuestra posición y que rechazaremos en primera instancia los Presupuestos".

Además, resalta que, con enmienda o sin ella, él tendrá ocasión de explicar desde la tribuna de la Cámara la posición de NC y que en ese momento dejará claro su rechazo de fondo a unas cuentas que, señala, no recoge medidas de recuperación del poder adquisitivo, potenciación de los servicios públicos o para activar la economía y el empleo de calidad.