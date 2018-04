Asier Antona muestra desde hace diez años un posgrado que no tiene

Mentiroso compulsivo. Dícese de aquel que falsea la realidad de algunos aspectos de su vida para conseguir atención o admiración.

No una ni dos. Son incontables las veces que el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha exhibido su Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Desde hace diez años muestra este título universitario que, de repente, al estallar el escándalo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha esfumado de su currículum.

El 21 de marzo salió a la luz pública que Cifuentes obtuvo su título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas. Pese a estar acorralada, aún no ha disipado todas las dudas generadas en torno a la polémica y su futuro no está claro. Lo que sí ha provocado es que más de un cargo público hiciera memoria y revisara su historial académico para ver si estaba correcto o quizás había exagerado un poco su formación.

En los últimos días, a raíz del caso Cifuentes, se han destapado otros en la geografía nacional. Han saltado varios nombres, entre otros el del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, que cuando era de UPyD recogía en su trayectoria la condición de pedagogo, pero ya no figura en la legislatura actual. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, también ha reconocido que en la web de la Cámara aparecía como licenciado en Matemáticas, pese a no haber obtenido el título. El único que ha dimitido hasta ahora es el secretario de Organización de Podemos en Galicia y diputado del grupo parlamentario de En Marea , Juan Merlo, tras admitir que engordó su currículum publicado en la web oficial del Parlamento indicando que es ingeniero, a pesar de que no posee tal titulación.

Modificación

En Canarias, el presidente regional del PP y del Grupo Popular en la Cámara autonómica, Asier Antona, ordenó el día 4 de abril borrar de su perfil del portal de Transparencia del Parlamento el título de posgrado: el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) sobre Historia del Pensamiento Político, que cursó, pero no llegó a culminar. Antona es el único de los 60 diputados que ha solicitado modificar su formación académica. Mientras que, otros dos, María Victoria Hernández, del PSOE, y Manuel Marrero, de Podemos -que tomó posesión hace siete meses- tienen en blanco el apartado de "Biografía".

La corrección en el currículum de Antona se hizo efectiva en la página de Internet del Parlamento el día 5 de abril. El máximo dirigente de los populares en las Islas ha atribuido a un "error de redacción" la información errónea sobre su historial académico.

En declaraciones a este periódico el viernes, Antona explicó que, tras finalizar sus estudios de Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco en 1999, regresó a La Palma al ser designado teniente de alcalde del Ayuntamiento capitalino, y se matriculó en la Universidad a Distancia (UNED) para "empezar los cursos de doctorado".

"En 1999 y 2000 realicé todos los trabajos de docencia, que van encaminados al DEA, pero me falta el trabajo final de investigación para tener ese diploma", confesó Antona, que insistió en que no tenía "ni idea" de por qué aparecía el DEA en la web del Parlamento. "Jamás en mi vida he entregado eso como cierto. Yo en mi currículum oficial tengo la información oficial", apostilló Antona, que reiteró que "jamás" ha incluido este posgrado: "Es absurdo".

"Jamás de los jamases he puesto esto en mi currículum porque no es así. No sé por qué salió", alegó en reiteradas ocasiones a este medio, al tiempo que aseguró que, tras desvelarse la noticia de Cifuentes encargó a su equipo "revisar" lo publicado sobre él. "Porque lo que yo he superado del DEA es la parte de docencia", agregó Antona, para quien la inexactitud obedece a que "esto es un tema que se hace corta y pega y se extiende". Reiteró, así, que ignoraba el supuesto engaño en su itinerario formativo.

Sin embargo, su versión queda desmontada por los hechos y los documentos. La obtención del DEA ha estado siempre en sus currículos oficiales distribuidos por el partido en un sinfín de ocasiones y de ello dan fe numerosos escritos e informaciones publicadas en los medios de comunicación, que reflejan dicho título, tanto en sus ediciones impresas como digitales, en noticias y entrevistas, sin que hasta el momento Antona ni nadie de su equipo se haya quejado y reclamado su rectificación.

Ya en la constitución del Cabildo de La Palma en junio de 2011, tras las elecciones celebradas un mes antes, aparece en la descripción de Antona como consejero de la corporación insular la frase "está en posesión del DEA".

También se expone así en el currículum de Antona cuando la formación anunció que se haría cargo de la presidencia del Grupo Parlamentario en mayo de 2012, en sustitución de José Manuel Soria, que fue nombrado ministro de Industria, Energía y Turismo. El diario digital La Voz de La Palma, isla de procedencia de Antona, se hizo eco hace seis años de los datos aportados por el propio partido: "Está en posesión del DEA, ha superado el periodo de docencia y de investigación del doctorado, especializado en Historia del Pensamiento Político". En aquel entonces algunos comentarios de los lectores ponían en entredicho que el ahora mandatario del PP autonómico tuviera el diploma y bromeaban al respecto.

El 22 de febrero de 2017, el periódico digital Gomera Actualidad divulgó la nota de prensa enviada por el PP con los currículos de los candidatos de las primarias del partido a celebrar en marzo de ese mismo año y que ganó Antona. El comunicado incluye la carrera política, formación, vida personal, aficiones y ocio de Cristina Tavío, Enrique Hernández Bento, Juan José Cardona y Antona, quien, según el partido: "Obtuvo, además, el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), especializado en Historia del Pensamiento Político".

Igualmente, con motivo de su intervención en el Foro Derechos Humanos y Democracia, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 26 de febrero del presente año, las reseñas sobre el acto informaban de que tenía el controvertido título.

Es más, la consecución del DEA también figuraba hasta hace apenas unos días en la enciclopedia virtual Wikipedia. En su afán por eliminar este supuesto error, el 10 de abril Antona ordenó cambiar la información vertida en esta plataforma sobre él y sustituirla por: "estudios de especialización en Historia del Pensamiento Político, en el período de docencia, para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados".

No obstante, el PP nacional aún mantenía ayer en su portal digital el falso historial académico. El asunto no es baladí, ya que, además de las posibles responsabilidades políticas a asumir, el amaño de un CV puede llegar a constituir un presunto delito de falsedad documental, castigado en el Código Penal.

Dirigentes del PP en las Islas prefirieron ayer no pronunciarse. El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, espera que Antona "dé las oportunas y razonadas explicaciones". "Esto está empezando a ser una especie de epidemia", lamentó el diputado socialista Gustavo Matos. La secretaria general de Podemos, Noemí Santana, criticó que la falsificación de currículum "parece un denominador común de varios políticos del PP que tienen que suplir la falta de trayectoria en el activismo y la lucha social con la meritocracia a través de títulos universitarios que muchas veces son de cartón piedra". CC y ASG eludieron hacer declaraciones.