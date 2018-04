Asier Antona suprime de su currículum oficial un posgrado que no concluyó

Asier Antona, presidente del Partido Popular de Canarias, ordenó retirar el día 4 de abril de su perfil del portal de transparencia del Parlamento de Canarias el título universitario que se atribuía: Diploma de Estudios Avanzados (DEA) sobre Historia del Pensamiento Político. Cursó los estudios, según explicó ayer el propio Antona, a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pero no los concluyó.

La modificación en el currículum del presidente del PP de Canarias se produjo 16 días después de que estallara el escándalo del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El cambio en el apartado de la trayectoria académica de Antona de la web oficial del Parlamento se hizo efectivo el 5 de abril, al día siguiente de solicitar la rectificación. Que apareciera en su historial universitario un doctorado que no terminó lo atribuye el líder del PP a un "error de redacción".

Antes del día 5 de abril figuraba lo siguiente en el historial profesional y académico de Asier Antona en el Parlamento de Canarias: "Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco. Está en posesión del DEA (Diploma de Estudios Avanzados), habiendo superado el periodo de docencia y de investigación del doctorado, especializándose en Historia del Pensamiento Político". A partir de ese día aparece el siguiente párrafo modificado: "Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, ha sido asesor en la Mesa del Congreso de los Diputados (2000-2003) y jefe de gabinete del presidente del Parlamento de Canarias (2003-2007)".

Asier Antona atribuyó ayer "a un error de redacción" la información errónea sobre su trayectoria académica -"la verdad es que ni me había preocupado de comprobar los datos porque no me parecía importante"- alojada en el portal de transparencia de la Cámara canaria. Las normas que rigen este portal abierto para informar sobre la trayectoria académica, profesional, técnica y política especifican que son los propios parlamentarios los responsables de gestionar el contenido de las mismas. "No sé por qué aparecía que tengo el DEA en el portal de transparencia del Parlamento. Nunca había visto ese currículo. Estaba mal redactado. Eso está claro", aseguró.

Ciencias Políticas

El político palmero de 41 años, que se encontraba ayer con Soraya Saenz de Santamaría (vicepresidenta del Gobierno español) en Santa Cruz de Tenerife en un seminario del Comité Europeo de las Regiones, admitió que se dio cuenta del error a raíz del escándalo del máster de Cifuentes. "Revisamos esa información y pedimos a los responsables del Parlamento que la cambiaran. No sé quién envió ese dato. Es que no tenía ni idea que aparecía que tenía el DEA cuando en realidad no lo tengo", explicó ayer.

Asier Antona, que el próximo día 22 cumplirá dos años como presidente del PP de Canarias, aclaró ayer que se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco (Lejona, Vizcaya) en 1999. Justo cuando tomaba posesión de su primer cargo político -el de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el verano de 1999, con 22 años- se entregaban las orlas de su promoción.

Al no haber facultades universitarias en La Palma, el dirigente popular se matriculó en la Universidad a Distancia (UNED) para emprender los cursos de doctorado. "En 1999 y 2000 realicé todos los trabajos de la parte de docencia, que van encaminados al DEA. Lo que me falta es el trabajo final de investigación para tener ese diploma", admitió Antona.

El Diploma de Estudios Avanzados tenía un valor académico superior al de un máster hasta su desaparición. Se trataba de un certificado oficial que acreditaba los estudios de postgrado en España, que garantizaba la suficiencia investigadora y reconocía el trabajo desarrollado por el doctorando en un determinado campo de especialización. Antona eligió Historia del Pensamiento Político. Para obtener al DEA se debía contar con una licenciatura o ingeniería, siendo un diploma de mayor nivel que el título de máster, que es el que permite ahora tras la eliminación del DEA acceder al nuevo Doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

El DEA aparece en el currículo de Antona al menos desde septiembre del año 2015, cuatro meses después de celebrarse las elecciones autonómicas en Canarias, en las que el ahora presidente del Partido Popular consiguió entrar en el Parlamento por la circunscripción de La Palma. Es el único diputado que ha modificado hasta ahora el apartado de trayectoria profesional de los 60 que forman parte de la Cámara desde que estalló el escándalo por el master de Cifuentes.

Otros dos parlamentarios pidieron modificaciones el 4 de abril, haciéndose efectivas al día siguiente al igual que Antona. Son también del Partido Popular: la diputada tinerfeña Luz Reverón y la grancanaria Josefa Luzardo. Pero, a diferencia de Antona, éstas no cambiaron el apartado de trayectoria profesional o académica del portal de transparencia del Parlamento de Canarias. Los cambios afectan a sus responsabilidades políticas.

En el perfil de Luz Reverón se leía antes del cambio: "Concejal de Política Territorial del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2007-2011. Directora insular de la Administración General del Estado en la Isla de La Gomera 2012-2014. Diputada autonómica desde enero de 2017". Desde el pasado día 5 añadió lo siguiente: "Actualmente forma parte de la Dirección Regional del Partido Popular de Canarias, como vicesecretaria de Acción Sectorial". Es decir, añadió su responsabilidad orgánica en el PP.

Josefa Luzardo hizo lo mismo, incorporando que es "miembro de la Dirección Regional del Partido Popular de Canarias". Ambas mantienen su currículo intacto, a diferencia de Antona. Reverón es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, funcionaria de carrera del Cabildo de Tenerife e integrante del cuerpo de Técnicos de la Administración General. Asimismo, ha sido delegada institucional para Canarias de la empresa pública estatal Tragsa. Luzardo, por su parte, refleja que "cursó estudios de Derecho en el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas, hoy integrado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria".

Los otros 57 diputados no han pedido modificación alguna de sus perfiles oficiales en la web de la Cámara canaria, en la que solo dos parlamentarios no ofrecen la menor información ni sobre su trayectoria profesional ni sobre la política: María Victoria Hernández, del PSOE de La Palma, y Manuel Marrero, de Podemos en Tenerife.

El código de conducta de los parlamentarios isleños, aprobado en enero del año pasado, les exige ser íntegros, transparentes, diligentes, honrados y responsables, además de mostrar una "actuación desinteresada" en el ejercicio de sus funciones y cumplir las reglas de cortesía parlamentaria y respeto hacia los miembros de la Cámara, el personal del Parlamento y la ciudadanía. Teóricamente, a partir de esa normativa, cada paso de los parlamentarios autonómicos está controlado y vigilado con lupa. No podrán aceptar regalos por importe superior a 99 euros y, si los reciben, tendrán que entregarlos a la Cámara.

Los diputados no tienen la obligación de acreditar, con los correspondientes documentos, los datos que aportan a su currículo en el portal parlamentario pero se les exige máxima trasparencia y honestidad.