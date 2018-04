El Parlamento da muestras de nuevo de su incapacidad para llegar a acuerdos

La escena se repite. El Parlamento de Canarias volvió a demostrar ayer su incapacidad para llegar a acuerdos. El fracaso para elegir a Rafael Yanes como nuevo Diputado del Común, en sustitución de Jerónimo Saavedra, evidencia el bloqueo en el que está instalada la Cámara, donde no hay forma de que los partidos se sienten para alcanzar consensos.

El pleno de la Cámara tumbó ayer, en votación secreta en urna, a los dos aspirantes para Defensor del Pueblo en la Comunidad Autónoma, al no haber logrado ninguno de ellos el respaldo de las tres quintas partes del Parlamento, equivalente a 36 diputados.

El exalcalde de Güímar Rafael Yanes, candidato propuesto por el PSOE, no superó el examen. Recibió 18 votos a favor -los 15 del PSOE más los tres de Agrupación Socialista Gomera-, 26 abstenciones -de CC y PP-, uno en contra y otro en blanco. Mientras que Natalia Álvarez, presentada por Podemos, consiguió doce votos a favor, ya que la formación morada contó con el apoyo de Nueva Canarias.

Para evitar equivocaciones, y en atención a la solicitud de aclaración por parte de la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, precisó que en la papeleta figuraban los dos nombres en liza y sólo se podía marcar una casilla ('sí', 'no' o abstención) para que el voto fuera válido. Aún así, al terminar la votación, el recuento se demoró unos minutos ante el lío generado y la propia Darias tuvo que borrar varias veces sus anotaciones, bajo la supervisión del secretario general de la Cámara, Salvador Iglesias.

Escrutinio

Las imágenes de los miembros de la Mesa realizando el escrutinio de la votación del Diputado del Común recordaron a la de la renovación del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), que cosechó su cuarto fracaso a principios de marzo, debido a la fuga de un voto socialista, que incumplió la disciplina de su partido. En aquel momento quedó definitivamente truncado el pacto entre CC, PSOE y ASG, que habían cerrado filas para cubrir las vacantes del órgano.

Tan sólo 24 horas después, PP, Coalición y ASG anunciaron la creación de una nueva ley de RTVC con una Junta de Control para mejorar la fiscalización. Días más tarde el PSOE también presentó su propuesta para modificar la normativa de 2014.

Los acontecimientos se aceleraron y el 13 de marzo, al conocer un acuerdo tácito entre CC y PP para remover al socialista Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el PSOE, que se sintió traicionado, dio por roto el pacto tripartito alcanzado para renovar los órganos dependientes del Parlamento: Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común. De hecho, el 21 de marzo se suspendió el pleno para los cambios en estas instituciones y ayer se evidenciaron nuevamente las discrepancias, al no salir adelante la elección del nuevo Diputado del Común. Jerónimo Saavedra no aguanta más. Lleva en el cargo más de seis años, pese a que, por ley, la duración de su mandato es de cinco. No quiere seguir en el puesto a partir de abril. "Antes del verano dejo el cargo sí o sí", ha avisado por activa y por pasiva y ya ha solicitado que lo releve un adjunto.

Nacionalistas y populares consideran que Saavedra es una persona "responsable" y se mantendrá hasta que se logre desbloquear el enredo. Ambas fuerzas políticas instaron ayer a los socialistas a reflexionar y reconducir la situación.

"La pelota está en el tejado del PSOE", advirtió la portavoz popular, Australia Navarro, que demandó a este partido retomar el consenso y "dejarse de incorporar elementos que nada tienen que ver con el acuerdo previsto, que se limitaba exclusivamente a los órganos del Parlamento". "Si se aviene a razones podemos tender la mano y en el próximo pleno incorporar la votación no sólo del Diputado del Común, sino de los otros órganos", apostilló Navarro. En similares términos se manifestó el secretario general de CC, José Miguel Barragán, que imagina que "ahora el PSOE reflexionará".

"Veremos si en los próximos días o semanas podemos retomar el acuerdo en las condiciones en las que se había pactado", aseguró la portavoz socialista Dolores Corujo, que confirmó que el acuerdo sobre los citados órganos "está en la nevera" y el desenlace dependerá de si CC secunda la reforma electoral y Luis Ibarra se mantiene al frente de la Autoridad Portuaria.

La Ley del Diputado del Común prevé que las dos propuestas puedan someterse otra vez a votación, cuya fecha decidirá, en su caso, la Junta de Portavoces. Si no obtuviese la mayoría exigida, la comisión parlamentaria formulará otra propuesta en el plazo máximo de un mes. La negociación para revisar los órganos de la Cámara se estanca.