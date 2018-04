El PSOE exige a Clavijo que cumpla con los pensionistas del Archipiélago

El PSOE exige al Gobierno de Canarias que cumpla el mandato mayoritario de la Cámara mediante el que se le pide la regulación de un complemento económico para los perceptores canarios de las pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez o jubilación.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo explica en una nota que se trata de una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de octubre -pese a la abstención de CC, NC y PP-, a través de la que se solicita que este complemento económico sea, al menos, el equivalente al diferencial entre el importe de la cuantía económica básica de la prestación canaria de inserción (PCI) y la pensión no contributiva.

Por otra parte, Corujo ha exigido a esos tres grupos parlamentarios que reflexionen sobre su rechazo, en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, a una nueva propuesta del PSOE mediante la que instaba a condicionar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la actualización de las pensiones y la derogación de la reforma laboral.

Corujo ha lamentado "una vez más" el voto en contra del PP a otra propuesta socialista -también en el Debate de la nacionalidad- por la sostenibilidad del sistema de pensiones, pese a que la resolución sí salió adelante gracias al apoyo del resto de la Cámara.

Como recuerda, en Canarias hay en la actualidad 43.698 perceptores de pensión no contributiva: 19.704 con una media de 338,28 euros mensuales en su modalidad de pensión no contributiva de invalidez y 23.994 personas con pensión no contributiva de jubilación con una media de pensión de 359,31 euros.

"Mientras que casi 43.400 canarios subsisten con pensiones no contributivas que no alcanzan los 390 euros, el Gobierno de Coalición Canaria renuncia a ejercer sus competencias y a complementar las pensiones no contributivas, uno de los factores que inciden en la pobreza en las Islas", subrayó la portavoz, quien insiste en que la intención del PSOE es complementar esas cantidades hasta el límite de los 483 euros que percibe un beneficiario de la PCI por la prestación básica.