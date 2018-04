La renovación del Diputado del Común se bloquea por la falta de acuerdo

El Parlamento canario se ve obligado a votar en el pleno del próximo martes las dos candidaturas presentadas para relevar a Jerónimo Saavedra al frente del Diputado del Común sin la garantía de que el aspirante presentado por el PSOE, Rafael Yanes, consiga los 36 votos que necesita para salir elegido. Podemos forzó la votación tomando como base la interpretación de la ley que regula esta institución y que da un mes de plazo para que la Cámara vote las candidaturas ya que, en caso contrario, decaerían y se tendría que iniciar el proceso de nuevo.

La petición de Podemos, que presentó la candidatura de Natalia Álvarez, ha desembocado en un informe de los servicios jurídicos del Parlamento en el que se concluye que hay un plazo de entre 15 y 30 días una vez aprobadas las candidaturas en la comisión parlamentaria. Antes de la solicitud de la formación morada, el secretario general de la Cámara, Salvador Iglesias, había advertido que las propuestas decaerían por ley el día 12 al no haber sido votadas en pleno después de que se aplazara la sesión que iba a renovar los órganos parlamentarios el 20 de marzo por la ruptura de acuerdos entre PSOE, CC y PP.

La junta de portavoces celebrada ayer aprobó que la votación se celebrará al inicio del pleno del próximo martes con los dos candidatos que hay sobre la mesa. Sin embargo, la incógnita está en si los mismos partidos que se pusieron de acuerdo para proponer a Rafael Yanes votarán al unísono o, tras la ruptura del pacto por parte del PSOE, el aspirante socialista se quedará sin los 36 votos necesarios. El artículo 4.3 de la ley 7/2001 establece que si no se lograse la mayoría de tres quintos de la Cámara podrá someterse de nuevo al pleno la misma propuesta para otra votación. Sería en el caso que por segunda vez no obtuviese la mayoría necesaria cuando el Parlamento tendría que iniciar el proceso de nuevo y formular una nueva candidatura en el plazo máximo de un mes. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, señaló ayer que la votación "es un acto debido" y por lo tanto la junta de portavoces no tiene margen para decidir si el asunto va o no a pleno, por lo que la renovación del Diputado del Común "tiene que ser sometida necesariamente a votación antes del próximo día 12.