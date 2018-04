Vivienda frena la compra de casas vacías por sus elevados precios

El Gobierno regional fracasa en su intento de comprar viviendas vacías para destinarlas a las familias más vulnerables con un alquiler social. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, aseguró ayer que la Comunidad Autónoma no puede entrar en la "batalla de precios" del mercado inmobiliario, además de que no se pueden adquirir casas en cualquier sitio.

Valido señaló que su departamento se está planteando la adquisición de alguna promoción de pisos vacíos en el stock de los promotores pero "no todo lo que se nos ofrece está en las condiciones que debería o no se encuentra en las zonas donde necesitamos las viviendas por la demanda existente". Según la consejera "hay viviendas que hace algunos años estaban en sitios muy buenos a precios razonables, pero ahora sus precios se han disparado porque tienen muchos novios y nosotros no podemos entrar en la batalla de precios que se está produciendo en algunas zonas de las Islas".

Asimismo, la titular de Vivienda advierte que tampoco se pueden comprar casas en cualquier sitio para no desarraigar a familias vulnerables con menores a los que se les intenta reinsertar con un empleo. "A la hora de adquirir debemos tener en cuenta los entornos y las oportunidades, lamentablemente lo que nos suelen ofrecer a mejor precio o no está en condiciones o geográficamente no nos resuelve la demanda", añadió Valido que, no obstante, sí indicó que esta línea se sigue contemplando en el nuevo Plan Canario de Vivienda, cuyas directrices fueron aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno.

En el nuevo plan se potenciará la construcción de viviendas sociales para hacer frente a la demanda y las ayudas al alquiler para jóvenes y mayores de 65 años.